Operatorzy sieci przesyłowych energii, brytyjski National Grid oraz holenderski Tennet Holding, opracowują plan połączenia rynków energii obu krajów poprzez wielkie morskie farmy wiatrowe.

Operatorzy chcą użyć podmorskich kabli do przyłączenia nawet 4 GW morskich farm wiatrowych do krajowych sieci, co otworzyłoby nowy rynek sprzedaży elektryczności i ograniczyło okresy kiedy farmy wiatrowe są odłączane z powodu nadpodaży.