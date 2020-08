Wielka Brytania: mniej niż 20 proc. pracowników w miastach wróciło do miejsc pracy

Think tank The Centre for Cities twierdzi, że tylko 17 proc. pracowników wróciło na miejsca pracy w brytyjskich miastach na początku sierpnia, informuje Reuters.

The Centre for Cities opiera swoje szacunki na sygnałach telefonów komórkowych. Pokazały one brak ruchu w kierunku miejskich centrów miedzy końcem lipca a 3 sierpnia.