Wielka Brytania rozmawia o sprzedaży Ukrainie pocisków rakietowych Brimstone, donosi The Telegraph.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi rozmowy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w sprawie dostaw pocisków rakietowych ziemia-ziemia i powietrze-ziemia, wynika z ustaleń The Times, na które powołuje się The Telegraph. Źródło z ukraińskiego resortu obrony podkreśla, że byłaby to pierwsza sprzedaż brytyjskiej broni krajowi ze wschodniej Europy.