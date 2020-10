Deltic Group wystawił się na sprzedaż. Spółka zarządzająca 52 klubami nocnymi w Wielkiej Brytanii po siedmiu miesiącach ich zamknięcia z powodu pandemii jest bliska bankructwa, pisze The Telegraph.

Prezes Peter Marks powiedział, że spółce skończą się pieniądze do grudnia jeśli nie pojawi się realny plan ratunkowy.

Kluby nocne i lokale oferujące rozrywkę tylko dla dorosłych to jedyne biznesy, którym brytyjski rząd nie pozwolił się otworzyć nawet na krótko od lockdownu w marcu.

Deltic zdołał uruchomić ok. 10 proc. powierzchni swoich lokali w ostatnich tygodniach, dzięki przemianowaniu ich na bary. Prezes ujawnił, że pozwoliło to spółce osiągnąć tylko 80 tys. GBP miesięcznie. Tymczasem jej wydatki każdego miesiąca to 1 mln GBP.

Marks ujawnił, że zgłosiło się ok. 10 chętnych do przejęcie Deltic. To głównie fundusze private equity.