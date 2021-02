Wielka Brytania złożyła formalną prośbę o przystąpienie do Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), czyli umowy o partnerstwie transpacyficznym.

Minister Handlu Liz Truss powiedziała, że członkostwo w CPTPP, stworzy nowe miejsca pracy i pomoże odbudować globalny system handlu.