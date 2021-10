Wielka Brytania: powrót do normalności zajmie stacjom paliw kilka tygodni

Kierowcy z Wielkiej Brytanii będą musieli uzbroić się w cierpliwości. Na to, aby sytuacja na krajowych stacjach paliw powróciła do normy, trzeba poczekać co najmniej kilka tygodni.

Według danych brytyjskiego stowarzyszenia zrzeszającego sprzedawców paliw (PRA), ponad 25 proc. stacji w kraju w ogóle nie ma już zapasów, a kolejne 20 proc. dysponuje tylko jednym rodzajem paliwa.