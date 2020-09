Brytyjskie pożyczki publiczne wzrosły do 35,920 mld GBP. To rekordowy wynik jak na ten miesiąc, choć poniżej szczytów z początku roku obrotowego, pisze Reuters.

Wartość lipcowych pożyczek publicznych została zrewidowana w dół o ponad 11 mld GBP. Zadłużenie w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku finansowego nadal było jednak wyższe do najwyższego w historii poziomu 173,7 mld GBP, przekraczając roczną sumę w szczytowym momencie kryzysu finansowego.

Najnowsze prognozy brytyjskiego Office for Budget Responsibility (OBR) szacują, że pożyczki w całym roku finansowym wyniosą rekordowe 372 mld GBP, co odpowiada 18,9 proc. produktu krajowego brutto. To najwyższe zadłużenie od czasów II wojny światowej.

Dług netto sektora publicznego w sierpniu osiągnął 2,024 bln funtów, czyli 101,9 proc. PKB. Wielka Brytania doznała największego gospodarczego uszczerbku ze wszystkich krajów G7 w drugim kwartale tego roku, kiedy PKB spadło o 20,4 proc.