Wielka Brytania rozważa budowę elektrowni w Walii

Wielka Brytania rozważa nowe propozycje budowy elektrowni jądrowej w miejscowości Wylfa w Walii rok po tym, gdy poprzednie plany zostały odłożone na półkę z powodu braku funduszy.

Brytyjski rząd wielokrotnie zapowiadał, że energia jądrowa ma kluczowe znaczenie dla jego planów osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy tego stulecia. Innym impulsem jest także pogłębiający się kryzys energetyczny wywołany wysokim cenami, który w najgorszym scenariuszu może doprowadzić do przerw w dostawach prądu tej zimy. Premier Boris Johnson zobowiązał się do oddania do użytku co najmniej jednego reaktora jądrowego o dużej skali do 2025 roku.