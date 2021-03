Hiszpański bank w ramach przechodzenia na bardziej elastyczny model pracy zamknie swoje cztery biura w Wielkiej Brytanii, a w czterech innych zmniejszy wynajmowaną powierzchnię. Zlikwiduje również ponad 111 oddziałów, co przełoży się na zwolnienie ok. 600 pracowników.

Santander poinformował w czwartkowym oświadczeniu, że zamknie swoje biura w Bootle, Newcastle, London Portman House i Manchester Deansgate do końca 2021 roku. Zamierza też zmniejszyć wynajmowaną powierzchnię w czterech innych lokalizacjach, w tym przy Ludgate Hill i Triton Square w Londynie.

„Pandemia przyspieszyła istniejący trend większej elastyczności pracy” - powiedział Nathan Bostock, dyrektor generalny Santander UK. Około 5 tys. osób, które pracowały w likwidowanych i zmniejszanych biurach, przejdzie na model hybrydowy. Według danych banku, od czasu wybuchu pandemii 85 proc. jego pracowników biurowych wykonuje swoje obowiązki zdalnie.

Hiszpański pożyczkodawca poinformował również o planach zamknięcia 111 z 563 brytyjskich oddziałów detalicznych do końca sierpnia. Zagrożonych utratą pracy jest ok. 600 osób. Ok. 200 ma zostać przeniesionych do innych działów wewnątrz firmy.