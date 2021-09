Wielka Brytania: sprzedaż kanistrów wzrosła 17-krotnie

Kryzys paliwowy, doświadczany obecnie przez brytyjskich kierowców, spowodował gwałtowny wzrost popytu na kanistry, informuje Evening Standard.

Wystraszeni doniesieniami o zamykaniu stacji benzynowych Brytyjczycy ustawili się podczas ostatniego weekendu w kolejkach do tankowania. Aby nie musieć znów do nich szybko wracać wyposażali się w kanistry na paliwo, pisze Evening Standard. Powołuje się na dane Halfords, właściciela sieci sklepów m.in. z artykułami motoryzacyjnymi. Wskazały one 17-krotny wzrost sprzedaży kanistrów w miniony weekend w porównaniu z poprzednim. Kanistry były także czwartą najczęściej wyszukiwaną rzeczą na stronie internetowej detalisty.