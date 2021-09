Wielka Brytania: upadli kolejni dwaj dostawcy energii

Szybki wzrost cen energii spowodował upadek następnych dwóch jej brytyjskich dostawców, którzy obsługiwali ponad pół miliona klientów.

Ceny energii biją rekordy w Europie niemal z dnia na dzień. Dostawcy, którzy nie zabezpieczyli się na taką okoliczność, stają przed koniecznością nabywania jej dużo drożej niż zobowiązali się sprzedać klientom. To prowadzi do ich upadku. Tak stało się w przypadku Utility Point, który dostarczał gaz i elektryczność do ok. 220 tys. brytyjskich klientów, a także People’s Energy, dostawcy do 350 tys. brytyjskich domów. Upadek tych firm oznacza, że regulator wybierze nowych dostawców dla ich klientów, którzy jednak muszą liczyć się z dużo wyższymi cenami.