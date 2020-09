Sytuacja na brytyjskim rynku pracy pogorszyła się w lipcu, mimo że gospodarka stopniowo się odradzała. Od początku pandemii pracę straciło już łącznie 700 tys. osób, co zwiększa presję na rząd, by rozszerzyć programy pomocowe.

Zatrudnienie w lipcu spadło o 102 tys. – wynika z danych urzędu statystycznego Office for National Statistics.

Wpływ pandemii zaczął również być widoczny w stopie bezrobocia. Do tej pory był on ograniczony ze względu na programy ochrony miejsc pracy, które niebawem wygasną. Wskaźnik jednomiesięczny wzrósł najbardziej od 2013 roku.

Od marca do sierpnia w Wielkiej Brytanii pracę straciło łącznie niespełna 700 tys. osób. Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła ponad dwukrotnie do 2,7 mln.

Większość ekonomistów przewiduje, że niepewność co do sytuacji na rynku pracy skłoni Bank Anglii do zwiększenia stymulacji monetarnej jeszcze w tym roku. Do przedłużenia programów wspierających gospodarkę jest wzywany również brytyjski rząd.