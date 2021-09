Wielka Brytania wypadnie z „10” największych partnerów handlowych Niemiec

Najnowsze dane sygnalizują, że Wielka Brytania do końca tego roku przestanie być jednym z dziesięciu największych partnerów handlowych Niemiec, donosi BBC.

Wielka Brytania, która jest w grupie największych partnerów handlowych Niemiec od 1950 roku, notuje w ostatnim czasie spadek wymiany z największą europejską gospodarką. Niemcy wydały w pierwszym półroczu 13,8 mld GBP na import brytyjskich towarów. To prawie 11 proc. mniej niż rok wcześniej. To przede wszystkim skutki brexitu. Utrudnił on handel do tego stopnia, że niemieckie firmy zaczęły szukać innych partnerów niż brytyjscy.