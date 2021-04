Więcej firm niż początkowo przewidywano, może zbankrutować w wyniku brexitu. Taką opinię przedstawiła Vicky Pryce, była szefowa brytyjskiej służby gospodarczej (Government Economic Service).

Vicky Pryce powiedziała, że „małe firmy są szczególnie dotknięte biurokracją i problemami logistycznymi spowodowanymi wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”.

W ostatnim czasie, rząd Wielkiej Brytanii podkreślał ambicje związane z otwarciem sektora finansowego dla większej grupy zagranicznych inwestorów. To może jednak „nie wystarczyć, aby nadrobić to, co małe firmy straciły wraz z brexitem”, podkreślił Thomas Sampson, profesor nadzwyczajny w London School of Economics.