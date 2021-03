Wielka Brytania zmniejszy budżet na ochronę środowiska

Minister finansów Wielkiej Brytanii Rishi Sunak w projekcie budżetu zmniejszył nakłady na programy wspierające powstrzymanie zmian klimatycznych. Tymczasem Bank Anglii, ma być pierwszym zachodnim bankiem centralnym, który włączy działania proekologiczne do swoich zadań w zakresie polityki pieniężnej.

Aktywiści proekologiczni, oraz część opozycji są rozczarowani redukcją budżetu na cele klimatyczne. Ich zaniepokojenie wzbudziła m.in. nowa pula ulg podatkowych o wartości 25 mld GBP dla firm, które inwestują w Wielkiej Brytanii. Nie będzie bowiem w żaden sposób powiązana z podejmowaniem przez nie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska. Stwarza to ryzyko, że premiowane mogą być także przedsiębiorstwa, które prowadzą wysokoemisyjną działalność.

“Nie chcemy zdusić ożywienia gospodarczego regulacjami, które nie są konieczne, gdy rząd już opracował dużą strategię, a działania mające na celu powstrzymanie zmian klimatycznych są jednym z jego priorytetów” - wyjaśniła Kemi Badenoch, zastępczyni Rishiego Sunaka.

Po raz 11. z rzędu brytyjscy politycy zrezygnowali z planowanej podwyżki podatku od paliw do samochodów. Według analizy przeprowadzonej przez Carbon Brief, utrzymywanie przez ponad dekadę tej samej stawki daniny doprowadziło do wzrostu emisji dwutlenku węgla do atmosfery aż o 5 proc.

W zeszłym miesiącu rząd potwierdził, że zmniejszy wydatki na program Green Homes Grant, który pomaga właścicielom domów sfinansować termomodernizację i wymianę pieców. Jest on postrzegany jako kluczowy element, który może zaważyć na realizacji ambitnych celów klimatycznych postawionych przez premiera Borisa Johnsona.

W budżecie nie uwzględniono również postulowanej przez aktywistów proekologicznych obniżki podatku od inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym m.in. panele fotowoltaiczne.

Bank Anglii otrzymał nowy mandat do wspierania celów rządu, aby stać się gospodarką zerową netto do 2050 r. Bank centralny od dłuższego już czasu postrzegał zmiany klimatyczne jako zagrożenie dla stabilności finansowej. Teraz m.in. przez zakupem obligacji będzie brał pod uwagę stanowiska klimatyczne firm. Te najbardziej angażujące się w działania proekologiczne będą mogły liczyć np. na niższe koszty finansowania zewnętrznego.