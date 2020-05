Wielka narada biznesu w internecie

Jesteśmy największy kongresem gospodarczym w naszej części Europy, teraz chcemy być też największym organizatorem takiego wydarzenia online – zapowiada Wojciech Kuśpik, twórca Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który na dobre rusza 18 maja.

Mamy czas pandemii. Zakładając, że niebawem ten kryzys ustanie, wszystko wróci na normalne tory czy już nigdy nie będzie tak jak kiedyś?

Każde takie spektakularne wydarzenia coś zmieniają i powodują, że jakaś zmiana następuje. Ale prędzej czy później wracamy do pewnych zachowań, które są dla nas naturalne. Podobnie było np. po atakach terrorystycznych, które wywołały strach, np. związany z podróżowaniem, ale wszystko wróciło do normy. Myślę, że tu będzie podobnie.

A w Pana branży? Czy w przyszłym roku, zakładając, że będzie bezpiecznie z punktu widzenia epidemicznego, kongresy będą takie same jak przed pandemią? Czy w związku z doświadczeniami z tego roku one też będą miały już inny charakter?

Jestem przekonany, że jak tylko będzie bezpiecznie i będziemy normalnie funkcjonować, to cały przemysł spotkań ruszy bardzo szybko i bardzo mocno. Ludzie są bardzo spragnieni bezpośrednich spotkań i rozmów. Nie mam tu na myśli samych kongresów, ale ludzie ruszą też na koncerty, do restauracji itd. Jeśli mówimy stricte o kongresach, to na pewno będą bardziej cyfrowe, więcej będzie możliwości technologicznych. My już wiemy, że nie będzie problemu zorganizowania spotkania on-line, z wieloma połączeniami równolegle, z prestiżowymi gośćmi, którzy mogą być nawet na drugim końcu świata.

Jak wygląda tegoroczny kongres EKG w Katowicach? Jest zupełnie inny niż w ostatnich latach?

Będzie wyglądał zupełnie inaczej. Startujemy od maja z EEC Online, czyli kongresem w wersji online. Kulminacyjny moment będzie 18-20 maja, czyli w terminie gdy pierwotnie mieliśmy się spotkać w Katowicach. Przez trzy dni odbędzie się blisko 20 sesji z udziałem ponad 120 panelistów z bardzo dobrą agendą. Potem kongres będzie trwał cały czas, przez kilka miesięcy, czyli systematycznie kolejne tematy, które planujemy w ramach agendy kongresu, będą realizowane. Główne wydarzenie zostało przełożone na 2-4 września. Mamy nadzieję, że w wersji stacjonarnej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to będziemy w 100 proc. gotowi, by zakończyć wydarzenie online, ale w taki sposób, który – moim zdaniem – mocno zaskoczy rynek. Jesteśmy największym stacjonarnym kongresem w naszej części Europy i jestem przekonany, że będziemy też największym kongresem online w regionie.

Jak zmieniła się agenda, jakie tematy będą na topie 18-20 maja?

W maju odpowiadamy przede wszystkim na pytania związaną z pandemią. Skupiamy się na tym, o czym teraz rozmawia biznes. Czyli tematy związane z działaniami pomocowymi rządu i koniecznością utrzymaniem płynności finansowej. Będziemy wskazywać i rozmawiać o tych branżach, które są najbardziej dotknięte kryzysem COVID-19. Ale pokażemy też sektory gospodarki, które szczególnie teraz mają dobre perspektywy wzrostu, np. e-commerce. Na pewno też dużo będziemy mówić na temat nowych technologii, bo przecież ostatnio wszyscy weszliśmy w przyspieszony kurs cyfryzacji.

Ilu gości się spodziewacie na kongresie online? Jak to porównać do stacjonarnego spotkania?

Mamy za sobą już próbne debaty online. Pierwsze statystyki są bardzo dobre. Liczba osób rejestrujących się na daną sesję, czyli będących na wirtualnej sali, jest dużo większa, niż to było stacjonarnie. Jeśli np. tradycyjnie na sali mieliśmy 100 osób, to w online takich zarejestrowanych osób jest 300-400. A należy pamiętać, że to tylko osoby, które korzystają ze specjalnych przywilejów – możliwości interakcji między sobą, zadawania pytań itd. Do tego dochodzi bardzo duża grupa osób oglądających debatę w streamingu, bez specjalnego logowania.

Jak wygląda grupa partnerów kongresu online? Czy coś się zmieniło w porównaniu do wydarzenia stacjonarnego?

Naturalnie w naszych kongresach uczestniczy cały sektor publiczny – ministerstwa, urzędy, samorządy itd. Już teraz w maju mamy potwierdzoną obecność w naszych dyskusjach chyba połowy gospodarczego rządu, w tym: wicepremier Jadwigi Emilewicz, Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, ministra funduszy i polityki regionalnej, Michała Kurtyki, ministra klimatu, Konrada Szymańskiego, ministra ds. Unii Europejskiej i Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W debacie pt. „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys” udział weźmie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Największe grupy ze spółek skarbu państwa, biznes prywatny, główne banki też biorą udział. Skład partnerów jest więc bardzo dobry. Co ważne, rozciągnięcie kongresu w czasie na wiele miesięcy daje też większą swobodę logistyczną. Pozwala tym partnerom pojawiać się w naszych dyskusjach w dogodnym dla nich terminie. Pamiętajmy, że każdy podmiot stoi teraz przed dylematem, jak się komunikować ze swoim partnerami – klientami, akcjonariuszami itd. Nie bardzo jeszcze można do nich pojechać, zorganizować spotkanie, prezentację. Biznes też szuka nowych form komunikacji, a my im to umożliwiamy.

Jak będzie wyglądać nasza gospodarka za kilka miesięcy, rok, dwa? Na co dzień ma Pan kontakt z biznesem, ekspertami, analitykami. Jakie są nastroje?

Wydaje mi się, że nikt już nie ma wątpliwości, że wejdziemy w recesję. Na początku pandemii pojawiały się prognozy, że to będzie może tylko spowolnienie wzrostu, teraz już nikt tak nie mówi. Oczywiście nikt odpowiedzialnie nie jest w stanie przewidzieć, jak długo ten kryzys potrwa. Wciąż jest na to za wcześnie. Co jest ważne, i to niestety już wiemy, że dla niektórych branż to tąpnięcie będzie głębsze i potrwa dłużej. Na przykład cała branża MICE, czyli organizatorów targów, eventów itd. My już zakładamy, że w najbardziej optymistycznej wersji wszystko będzie zamknięte do sierpnia, a potem wszystko od razu się tak szybko nie odbuduje. Tych branż można zresztą wymieniać więcej, np. teraz mamy duży problem w górnictwie, które już miało kłopoty, a teraz na domiar złego spadek zużycia energii przekracza 20 proc. Mówić można oczywiście o turystyce, liniach lotniczych itd.

A jakie korzyści gospodarka może paradoksalnie wynieść z pandemii?

Na pewno w którymś momencie nastąpi nowe otwarcie gospodarki. Nagle się okaże, że dotychczasowi liderzy już nie są liderami. Pojawią się nowi, czyli te firmy, które były w stanie bardzo elastycznie dostosować się do tego niespodziewanego kryzysu i miały odłożone odpowiednie zasoby. No i oczywistym niewątpliwym plusem jest przyspieszona cyfryzacja wszystkiego. Coś, czego nie udało się przeprowadzić przez lata, stało się w zasadzie w ciągu dwóch miesięcy. Spójrzmy choćby na zmiany w edukacji, telemedycynie. Widać już, że gospodarka się powoli odmraża, ludzie trochę przyzwyczaili się do sytuacji, zaczynają powoli myśleć o normalnym działaniu, a nie awaryjnym. To napawa pewnym optymizmem.