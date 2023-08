Wieloletnie hale namiotowe Pol-Planu - innowacyjne rozwiązania polskiego producenta

Wieloletnie hale namiotowe Pol-Planu - innowacyjne rozwiązania polskiego producentaHale namiotowe, a więc konstrukcje, które w świetle uregulowań prawnych traktowane są przede wszystkim jako tymczasowe zyskują coraz większą popularność jako trwałe hale magazynowe i przemysłowe przeznaczone do użytkowania przez dekady. Jak wyjaśnić ten paradoks? Otóż te same konstrukcje z lekkich i wytrzymałych profili aluminiowych mogą funkcjonować zarówno jako obiekty tymczasowe stawiane na 180 dni w oparciu o uproszczoną procedurę, lub o pozwolenie na budowę. Co sprawia, że konstrukcja tego typu umożliwia budowę, izolowanych, wielkopowierzchniowych hal magazynowych o wysokości ścian 6-8 metrów, które spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i, w większości zastosowań, nie ustępują funkcjonalnością tradycyjnie budowanym halom?

Sekret tkwi w rozwiązaniach technicznych które łączą łatwość i szybkość montażu bez użycia dźwigów i ciężkich maszyn budowlanych z wytrzymałością konstrukcji, która tak jak tradycyjne budynki może być dostosowana do lokalnych obciążeń wiatrowych i śnieżnych (nawet do 300 kg/m kw., a w przypadku zagęszczenia głównych segmentów hali możliwe są też większe obciążenia). Cała koncepcja łatwego składania modułowych konstrukcji wywodzi się z Niemiec. Pierwotnie były to hale o konstrukcji drewnianej. Na polskim rynku jednym z prekursorów była stęszewska firma Pol-Plan, która w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia i obecnie jest jednym z czołowych producentów wieloletnich hal namiotowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Pol-Plan stawia setki hal rocznie, w tym zarówno namiotów magazynowych z poszyciem ścian i dachu z trwałej tkaniny z PCV jak i izolowanych hal w tym tak spektakularne obiekty jak postawiona w kilkanaście dni, jedna z największych hal namiotowych z dachem pompowanym w Europie o powierzchni 4620 m kw. (44 [36] x 105 x 4,5 m), która w śląskiej firmie Euro Mebel Styl spełnia funkcję magazynu mebli. Bardzo interesujący był proces decyzyjny w kwestii wyboru rodzaju konstrukcji, która miała posłużyć do budowy tak istotnego dla firmy magazynu. Otóż inwestor zdobył najpierw doświadczenie użytkując przez rok mniejszą izolowaną halę Pol-Planu z dachem pompowanym, postawioną na betonowym fundamencie. Mógł też porównać jej walory użytkowe z wielkopowierzchniowym magazynem o konstrukcji żelbetonowej. Wybór padł na zaprojektowaną na dekady użytkowania halę namiotową Pol-Planu, która zapewniała taki sam poziom bezpieczeństwa i zbliżone walory użytkowe jak tradycyjnie budowane hale przy niezwykle atrakcyjnych kosztach, szybkim czasie realizacji i krótkim okresie zwrotu poniesionych nakładów.

Hala stanęła na podwyższonym fundamencie betonowym co umożliwiło stworzenie zagłębionych torów dojazdowych prowadzących do doków załadunkowych. Zazwyczaj jako podłoże wystarczająca jest kostka brukowa lub asfalt oraz stopy fundamentowe pod główne fundamenty hali. Poszycie ścian stanowi płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym (60 mm), a dach ze względu na wymogi prawne dotyczące hal namiotowych pokryty jest plandeką PCV. Nie jest to jednak pojedyncza plandeka. Każdy segment hali o 5-metrowej szerokości przykryty jest dwiema membranami pomiędzy, które wpompowane jest powietrze. Dach pompowany wymaga stosowania pomp z czujnikiem do podtrzymywania ciśnienia, a jego dodatkowe zalety to ułatwione, samoistne zsuwanie się śniegu i zapobieganie skraplaniu się wilgoci wewnątrz hali. Hale namiotowe w wersji izolowanej wyglądem absolutnie nie przypominają namiotów i mogą być wyposażone w systemy wentylacji, ogrzewania, orynnowanie, okna, drzwi, bramy przesuwne, doki załadunkowe. Parametry izolacyjne hal namiotowych niewątpliwie nie są takie jak tradycyjnie budowanych budynków. Są jednak wystarczające do stosowania takich systemów ogrzewania jak nagrzewnice czy promienniki ciepła emitujące podczerwień. Pol-Plan wsłuchuje się w potrzeby klientów i stara się wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania zwiększające ekonomiczność użytkowania hal namiotowych także w kwestii ogrzewania. Takie rozwiązanie to podsufitka Thermo będąca alternatywą dla dachu pompowanego. Jest to wielowarstwowa tkanina izolująca podwieszona pod dachem z plandeki PCV o gramaturze 670–900.

Dzięki 5-milimetrowej warstwie termoizolacyjnej, którą stanowi pianka polietylenowa w okładzinach z folii polietylenowej, powleczonej warstwą aluminium, przyszytej do trwałej tkaniny PCV (610 g), podsufitka tworzy pod dachem pustą przestrzeń wypełnioną powietrzem. Podsufitka szczelnie przylega do ścian z płyty warstwowej i profili. Na taką formę izolacji dachu hali namiotowej zdecydowała się firma Snebo – europejski potentat na rynku przetwórstwa cebuli. W połączeniu ze ścianami z płyty warstwowej PUR (100 mm), izolacja takiej hali namiotowej powinna być lepsza niż hali z dachem pompowanym i ścianami z płyty warstwowej PUR (80 mm). W hali o wymiarach 25 x 100 x 6 m została ulokowana linia do obróbki cebuli, a w wydzielonych przedsionkach funkcjonuje centrum logistyczno-magazynowe obsługujące dystrybucję cebuli w Polsce i Europie.

Hale namiotowe z poszyciem ścian z blachy trapezowej lub PCV sprawdzają się jako zimne magazyny lub hale przemysłowe, w których nie są wymagane specjalne warunki termiczne i można je ogrzewać doraźnie. W obu typach hal wymagane jest zabezpieczenie przed gromadzeniem wilgoci na wewnętrznej powierzchni dachu. Ochronę taką zapewnia specjalna tkanina podwieszona pod dachem – podsufitka przeciwskropleniowa. Jej nowa wersja w postaci transparentnej foli zapewnia nie tylko lepsze odprowadzenie skroplin na zewnątrz hali ale zapewnia dostęp naturalnego światła przez dach, co jest istotne w przypadku hal bez okien czy świetlików.

Innowacje wprowadzane w konstrukcjach hal namiotowych Pol-Planu wynikają wprost z potrzeb klientów. Pol-Plan jako pierwszy wprowadził na rynek hale namiotowe z fotowoltaiką na całej połaci dachu.

Pierwsza hala namiotowa z fotowoltaiką na połowie powierzchni dachu powstała w Austrii i funkcjonuje jako warsztat samochodowy z wydzieloną przestrzenią biurową. Konstrukcja hali o wymiarach 10 x 20 x 4,2 m została wzmocniona, aby mogła bezpiecznie unieść obciążenie trzydziestoma sześcioma panelami fotowoltaicznymi i nadal spełniać wymogi dotyczące przenoszenia lokalnych obciążeń wiatrowych i śnieżnych. Panele zostały zainstalowane na specjalnej konstrukcji ramowej nad dachem pokrytym termopianką izolacyjną (1200 g). Instalacja o mocy 14,52 KWp zapewnia zasilanie dla podnośników i innych urządzeń warsztatowych. Warto dodać, że większość producentów hal namiotowych instaluje tylko kilka paneli fotowoltaicznych, nie wzmacniając konstrukcji hali.

Więcej informacji na stronie producenta: www.pol-plan.com.pl