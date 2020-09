Wietnam zaostrzył walkę z handlem łuskowcami

W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła w Wietnamie liczba procesów karnych związanych z nielegalnym handlem łuskowcami, który zdaniem części badaczy mógł przyczynić się do pandemii COVID-19.

Liczba konfiskat produktów z nich wzrosła o 44 proc., a w pierwszej połowie 2020 r. 97 proc. konfiskat doprowadziło do aresztowania — wynika z danych organizacji pozarządowej Education for Nature Vietnam (ENV). Działania władz przeciwko przemytnikom nasiliły się po zaostrzeniu w 2018 r. przepisów dotyczących handlu dzikimi zwierzętami. Surowe egzekwowanie przepisów wciąż jest jednak poważnym problemem, co wynika m.in. z korupcji. Łuskowce (pangoliny) to ssaki, które najbardziej cierpią na nielegalnym handlu, a wielu ich gatunkom grozi wyginięcie. Wietnam jest ich dużym konsumentem oraz hubem transportowym w nielegalnym handlu dzikimi zwierzętami w Azji. W latach 2014-18 na świecie przechwycono produkty z łuskowców odpowiadające 370 tys. tych zwierząt, co sugeruje, że w rzeczywistości zabito i przemycono ich miliony — oceniło w kwietniu Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).