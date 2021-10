Wietnamski gigant stalowy planuje produkcję urządzeń AGD

Największy notowany na giełdzie producent stali w Wietnamie planuje rozszerzyć działalność o produkcję sprzętu AGD. Hoa Phat Grupa celuje w znaczne zwiększenie przychodów.

Hoa Phat Grupa planuje do 2030 roku uzykać przychody w wysokości 1 mld USD. Firma chce stać się największym producentem sprzętu gospodarstwa domowego w kraju. Według zapowiedzi skoncentrują się na klimatyzatorach, lodówkach oraz pralkach. Na eksport trafiać ma 50 proc. wyprodukowanego sprzętu.

Akcje Hoa Phat wzrosły w tym roku o 86 proc. po ponad dwukrotnym wzroście w 2020 r., co uczyniło z niej czwartą co do wielkości spółkę giełdową w Wietnamie i największą siłę napędową wzrostów w krajowym benchmarku VN Index. Przychody firmy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku wzrosły o ponad 60 proc. w porównaniu z poprzednim okresem, do około 4,65 mld USD.

Firma ma "obfite kapitału" do paliwa jego ekspansji, Long powiedział, dodając, że widzi wysoki popyt na urządzenia gospodarstwa domowego w Wietnamie i innych rynkach, takich jak Europa, Bliski Wschód i Ameryka Północna.