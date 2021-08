WIG po raz trzeci z rzędu ustanowił rekord

Po wzroście o 0,19 proc. do 68.387,12 pkt. indeks WIG zakończył piątkową sesję giełdową na najwyższym poziomie w historii. Nowe maksimum w ramach długoterminowego trendu wzrostowego ustanowił mWIG40 - w piątek indeks zyskał 0,40 proc. i zakończył notowania na 5.022,58 pkt., najwyższym poziomie od stycznia 2018 roku. WIG20 po kolejnym niewielkim wzroście (+0,14 proc.) zbliżył się do górnego ograniczenia trendu bocznego, w którym indeks porusza się od początku czerwca.

"Indeks WIG20 utrzymuje się w trendzie bocznym w obszarze 2,2-2,3 tys. pkt. W ostatnich dniach indeks zbliżył się do górnego ograniczenia konsolidacji, ale do zmiany trendu nie doszło. GPW z jednej strony sprzyja mocne zachowanie głównych rynków akcji, z drugiej na naszą niekorzyść działa sytuacja na rynkach wschodzących, którym w dalszym ciągu ciążą spadki kursów w Chinach" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

fot. Krystian Maj/FORUM

W piątek dwa z czterech głównych indeksów - WIG i mWIG40 - ustanowiły nowe maksima w ramach długoterminowych trendów wzrostowych. WIG, po zwyżce o 0,19 proc. do 68.387,12 pkt. zamknął sesję najwyżej w historii, a mWIG40 po wzroście o 0,40 proc. zakończył notowania na 5.022,58 pkt., najwyższym poziomie od stycznia 2018 roku.

"Kapitał krajowy z reguły szuka przewagi w grupie spółek o średniej i niższej kapitalizacji, stąd rekordy WIG i mWIG40. Ale to zachowanie WIG20, o którym decyduje z reguły kapitał zagraniczny, ma decydujący wpływ na nastroje na rynku" - dodał Ryczko.

W piątek główne rynki jedynie umiarkowanie sprzyjały GPW. Kiedy warszawska giełda kończyła pracę, DAX znajdował się ok. 0,2 proc. na plusie, S&P 500 znajdował się w pobliżu poprzedniego zamknięcia, a Nasdaq Composite zniżkował 0,4 proc. Przed otwarciem sesji w USA tamtejszy Departament Pracy podał, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 943 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 870 tys. i wobec wzrostu o 938 tys. miesiąc wcześniej. Lepsze od oczekiwań dane obudziły obawy, że Fed zmuszony będzie wcześniej zacieśniać politykę monetarną, co spowodowało spadki kursów, w szczególności firm technologicznych.

Na WIG20, który kolejną sesją spędził w wąskiej konsolidacji (2.267-2.276 pkt.) nie miało to większego wpływu. Indeks zyskał 0,14 proc. i zakończył notowania na poziomie 2.273,89 pkt. sWIG80 wzrósł 0,04 proc. i zamknął sesję na 20.886,59 pkt.

Cztery główne indeksy GPW zakończyły tydzień na plusie, zyskując od 0,9 proc. (WIG20) do 1,6 proc. (mWIG40).

Obroty na GPW wyniosły 812 mln zł, z czego 625 mln zł przypadło na największe spółki. Granicę 100 mln zł obrotów przekroczyły jedynie akcje Allegro (118,3 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych sesję na plusie zakończyło jedynie 5. Ponad 2 proc. zyskał WIG-Media, a 1,4-1,8 proc. wzrosły WIG-Banki i WIG-Informatyka. Ponad 1 proc. spadły indeksy WIG-Leki i WIG.Games.

W WIG20 na czele wzrostów znalazło się Asseco Poland. Kurs akcji wzrósł o 4,3 proc. i zakończył notowania na poziomie 82,30 zł, najwyższym od 14 lat. W czwartek wieczorem spółka poinformowała, że szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale na 138,2 mln zł. Oznacza to wzrost rdr o ponad 40 proc.

Dobrą passę mają banki - kolejne spółki z branży publikowały w tym tygodniu raporty za II kwartał i w każdym przypadku zysk netto był wyższy niż przed rokiem i wyższy od oczekiwań analityków. W piątek korzystny trend wyniósł w górę notowania Santander BP (+2,3 proc. do 265,70 zł) i PKO BP (+1,7 proc. do 38,85 zł).

W grupie firm o największej kapitalizacji najmocniej zniżkowały notowania CD Projektu i Mercatora. Kurs akcji CD Projektu, który od maja znajduje się w trakcie korekty długoterminowej trendu spadkowego, wydaje się ponownie skłaniać ku spadkowym. W piątek, po zniżce o 2,3 proc. do 174,12 zł, notowania były najniższe od niemal dwóch miesięcy.

Kurs akcji Mercatora spadł o 1,9 proc. do 202,9 zł. 52-tygodniowe minimum z końca lipca znajduje się na poziomie 198,6 zł.

Również w grupie spółek z mWIG40 przeważały spadki - na plusie sesję zakończyło 16 firm, a 22 straciły na wartości. Jednak o tym, że indeks zakończył notowania na plusie, przesądziły wyraźne wzrosty notowań banków. Na czele indeksu znalazły się 3 firmy z tej branży - notowania ING wzrosły o 4,3 proc. do 205,0 zł, kurs akcji Aliora poszedł w górę o 3,3 zł do 40,3 zł, a Millennium podrożało o 2,7 proc. do 5,205 zł. ING notowane było najwyżej od 52 tygodni, a Alior ustanowił niemal 2-letnie maksimum.

ING poinformował w raporcie finansowym, że w II kwartale zysk netto wyniósł 615,3 mln zł i był o 20 proc. wyższy od prognoz analityków i 95 proc. wyższy niż przed rokiem.

Wzrost o 2,6 proc. do najwyższego w historii poziomu 128,4 zł, zanotowały akcje Wirtualnej Polski. Obroty akcjami nieznacznie przekroczyły 200 tys. zł.

Liderem pod tym względem był w mWIG40 Mabion. Obroty akcjami zamknęły się kwotą niemal 30 mln zł, co dało ósme miejsce na rynku, a kurs akcji spadł o 2,5 proc. do 67 zł. W ostatnich dniach akcje Mabionu cechuje podwyższona zmienność. W trakcie piątkowej sesji notowania wahały się od 63,3 zł do 68,2 zł.

Wśród spółek z sWIG80 uwagą zwraca wzrost kurs akcji Cognora o 7,0 proc. do 4,75 zł. Kurs akcji był najwyższy od dekady, a spółka była liderem pod względem obrotów w sWIG80 (4,0 mln zł). Inwestorzy oczekują, że - tak jak inne spółki z branży stalowej - także Cognor zanotował znaczną poprawę wyników w II kwartale 2021 roku. Spółka planuje publikację raportu finansowego za I półrocze 13 sierpnia.