WIG20 naruszył lipcowe minima

"Nasz rynek jest jednym z najsłabszych z rynków kapitałowych, a wskazuje na to strata WIG20 od początku roku, która wynosi ponad 30 proc. Rynki w tym tygodniu czekały na wystąpienie szefa Fed, który nie zawiódł +niedźwiedzi+ utrzymując jastrzębie nastawienie. Można zatem oczekiwać, że 21 września Fed podniesie stopy o 75 pb. i rynki zapewne taki scenariusz będą dyskontować przez najbliższe trzy tygodnie" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka, w takim otoczeniu najbliższe trzy tygodnie na rynkach będą słabe dla strony popytowej.

"Na naszym rynku, obóz +niedźwiedzi+ zakładał, że szef Fed będzie się wypowiadał w tym tonie i pod taki, spadkowy scenariusz grał, realizując swój krótkoterminowy cel, którym było wyrównanie czy pogłębienie minimum z 14 lipca na WIG20" – dodał.

Jak wskazał analityk droga do dalszych spadków wydaje się być otwarta.

"Duża słabość naszego rynku oraz przypadające dopiero za ponad 3 tygodnie posiedzenie Fed będą taki scenariusz wspierać" – powiedział analityk DM BPS.

"W piątek, w WIG20 honoru +byków+ broniły akcje CD Projekt oraz Dino Polska. Sektor gamingowy powinien być odporny na zawirowania na rynku energii, a dodatkowo osiągnięcie przez jego przedstawicieli dobrych wyników wspiera wysoki kurs USD/PLN" - dodał.

"Podsumowując, uważam że +niedźwiedzie+ zrealizowały swój krótkoterminowy cel, a najbliższe tygodnie będą raczej kiepskie dla strony popytowej. Czy istotnie pogłębimy lipcowe minima na głównych indeksach, trudno jest powiedzieć. Pewnym problemem może być to, że tak myśli większość inwestorów i obstawia kierunek spadkowy" – powiedział Tomasz Czarnecki.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,79 proc. do 1.602,81 pkt., a WIG zniżkował o 1,49 proc. do 52.282,33 pkt. Zniżkowały również indeksy małych i średnich spółek, sWIG80 o 0,12 proc. do 17.530,75 pkt., a mWIG40 o 1,17 proc. do 3 .959,61 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,853 mld zł, z tego 0,631 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (112 mln zł) oraz Biomed Lublin (100 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 2,2 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 1,6, a brytyjski FTSE 250 szedł w dół o 0,5 proc.

Spadały również indeksy giełd amerykańskich: Nasdaq100 o 2,5 proc., S&P500 o 1,9 proc., a DJI o 1,6 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 5 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Budownictwo (2,3 proc.)oraz WIG-Leki (0,9 proc.). Najmocniej zaś zniżkowały WIG-Energia (-4,2 proc.) oraz WIG-Chemia (-4,08 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów relatywnie najmocniejszy był, sWIG80, który spadł o 2,19 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który stracił 4,21 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Leki (+11,8 proc.) oraz WIG-Budownictwo (+2,2 proc.), a najsłabsze były WIG-Chemia (-10,5 proc.) oraz WIG-Energia (-10,4 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje Dino Polska (+8,1 proc.) oraz KGHM (+1,2 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory PGE (-14,7 proc.) i PGNiG (-8,6 proc.).

W piątek w WIG20 najmocniej spadły akcje PGE (-6,41 proc.) oraz PGNiG (-4,32 proc.).

W Ministerstwie Aktywów Państwowych powstał pomysł, by PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny sprzedawało wybranym odbiorcom m.in. zakładom produkującym nawozy i związki azotowe, gaz na preferencyjnych warunkach - wynika z nieoficjalnych informacji Business Insider.

O 3,58 proc. stracił kurs PKN Orlen, a spółka zwołała na 28 września walne zgromadzenia w sprawie wyrażenia przez akcjonariuszy zgody na połączenie z PGNiG, podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie.

Słabe były największe pod względem kapitalizacji banki, z których najmocniej o 3,76 proc. w dół poszły akcje PKO BP ustanawiając 52-tygodniowe minima, podobnie jak to miało miejsce na akcjach Pekao (-3,4 proc.).

Po spadku o 3,66 do 38,42 zł, na 52-tygodniowych minimach zamknęły się również akcje CCC.

Nowe, roczne minima ustanawiał również na początku sesji CD Projekt, jednak po pojawianiu się na rynku spekulacji o możliwym przejęciu Electronic Arts, twórcy gier FIFA, przez Amazon, kurs CD Projekt zaczął rosnąć i zakończył piątkową sesję na 1,4-proc. plusie.

Najmocniejszym składnikiem WIG20 były natomiast akcje Dino Polska (+1,73 proc.), którego kurs zamknął się w okolicach historycznych maksimów. Wyraźnie, o 1,4 proc. w górę poszły również Kęty, jednak ich kurs utrzymał się w budującym się od połowy sierpnia trendzie bocznym.

W mWIG40 najwięcej stracił Ciech (-6,54 proc.), o 6,04 proc., spadł kurs WP Holding, a o 4,97 proc. zniżkowało PKP Cargo.

Ciech opublikował raport za I półrocze br. i zgodnie z tymi danymi spółka miała w drugim kwartale 2022 roku 201,9 mln zł znormalizowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rdr. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik na poziomie 194,6 mln zł. Spółka chce przeznaczyć łącznie 79 mln zł zysku netto za 2022 rok na wypłatę dywidendy zaliczkowej, co daje wypłatę w wysokości 1,50 zł na akcję

Jak poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji, ambicją Ciechu jest zrealizowanie prognozy na 2022 r. w jej górnych widełkach.

Dodali, że Ciech podtrzymuje możliwość podpisania umowy akwizycyjnej do końca 2022 r., a potencjalna transakcja nie wpłynie na cel dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem.

Jak poinformował zarząd spółki, Ciech kontynuuje produkcję i nie rozważa jej wstrzymania w związku z sytuacją na rynku gazu. Dopóki grupa jest w stanie odzwierciedlać rosnące ceny gazu w cenach swoich produktów nie planuje zmniejszać wolumenów.

Z kolei przedstawiciele PKP Cargo poinformowali, że spółka przygotowuje nową strategię, negocjuje z PKP Energetyka nową umowę na dostawy energii i liczy się z tym, że koszty energii wzrosną radykalnie. Jak podali, przewozy węgla będą realizowane z "godziwą" marżą.

PKP Cargo odnotowało w I połowie 2022 roku 42,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2.451,5 mln zł, czyli wzrosły 20 proc. rdr. W samym II kwartale zysk netto wyniósł 5,2 mln zł, a przychody 1.285,2 mln zł

Najmocniejszym składnikiem mWIG40 był w piątek LiveChat Software (+6,73 proc.), a w gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był także Budimex (+5,6 proc.), który podpisał z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad aneksy do siedmiu umów dotyczących budowy dróg. Przedmiotem aneksów jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 do 10 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

W sWIG80 w połowie i na zakończeniu sesji słabo zachowywały się akcje Rafako oraz Wieltonu, których kursy na zamknięciu zniżkowały odpowiednio o 6,63 proc. i 4,83 proc.

Rafako zaprzestało realizacji prac naprawczych bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze - dowiedziała się PAP Biznes. Tauron potwierdza tę informację i podaje, że priorytetem grupy jest jak najszybsze przywrócenie jednostki do pracy, a realizacja prowadzonych prac nie jest zagrożona. Grupa Rafako podała z kolei w oświadczeniu, że nie zaistniały żadne podstawy prawne, ani faktyczne dla wdrożenia przez Tauron wykonawstwa zastępczego na bloku 910 MW w Jaworznie, a spółka nie zaprzestała wykonywania prac naprawczych i wykonuje swoje zobowiązania kontraktowe. Kurs Tauronu na piątkowym zamknięciu spadł o 4,89 proc. do 2,45 zł.

Grupa Wielton poinformowała natomiast w czasie sesji, że kupiła pozostałe 25 proc. udziałów i stała się jedynym właścicielem brytyjskiej firmy Lawrence David.

Najmocniejsze w sWIG80 na początku sesji były akcje Biomedu Lublin, które rosły do okolic 10 zł, jednak zakończyły notowania na poziomie 8,4 zł - na 3,96-proc. plusie przy bardzo dużych, wynoszących 100 mln zł, obrotach.

Najmocniej w gronie małych spółek zyskały natomiast Cavatina oraz Rawlplug, których kursy poszły w górę o 4,64 i 4,15 proc.

Po mocnych wahaniach w czasie sesji (przedział 2,695-2,40 zł) spadkiem o 4,76 proc. do 2,4 zł zakończyła piątkowe notowania Lubawa. Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy Lubawa w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o 38,5 proc. rdr, do 23,4 mln zł. Przychody, według szacunków, wzrosły o 45,2 proc. rok do roku, do 196,7 mln zł, a wynik netto ze sprzedaży zwiększył się o 44,1 proc. do 29,4 mln zł.