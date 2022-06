WIG20 po wzroście o 0,2 proc. pozostał w obrębie kilkudniowej konsolidacji

"Poniedziałek nie przyniósł większych zmian na głównych indeksach warszawskiego parkietu, a na WIG20 mieliśmy kontynuację konsolidacji, która buduje się pod poziomem 1.700 pkt. To, przy jednak lekkim odbiciu na rynkach zagranicznych pokazuje, że nasz rynek nie przyciąga inwestorów" - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

"Na spółkach surowcowych czy paliwowych mieliśmy dość wyraźną wyprzedaż, co było pokłosiem wyraźnych, spadków cen surowców na globalnych rynkach z poprzednich sesji. Natomiast wyraźne lepiej zachowywały się spółki związane z branżą informatyczną czy telekomunikacyjną, a także na tle rynku nieźle radziły sobie banki, którym sprzyja światowy trend wzrostu stóp procentowych" – dodał.

Według Krajczewskiego dużo więcej w poniedziałek działo się na rynku długu, gdzie krajowe 10-latki przekroczyły kolejną barierę rentowności na poziomie 8 proc.

"To pokazuje, że w ślad za globalnym trendem podwyżek stóp procentowych, presja na RPP utrzymuje się" – powiedział analityk.

Zdaniem Krajczewskiego w bardzo krótkim terminie decydujący wpływ na trend będzie mieć kierunek wybicia z lokalnej konsolidacji budującej się na WIG20.

"Moim zdaniem mamy nieco większą szansę na wybicie górą, co wiązałoby się z próbą zamknięcia luki znajdującej się nieco powyżej 1.700 pkt. Pomóc temu mogą rynki zagraniczne, gdzie po wyraźnych spadkach, jesteśmy dość mocno +wyprzedani+, a tym samym jakieś odreagowanie jest możliwe" – dodał analityk.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 0,19 proc. do 1.679,89 pkt., WIG zwyżkował o 0,59 proc. do 52.939,91 pkt. Najwięcej, o 2,17 proc., do 4.026,3 pkt. zyskał natomiast reprezentujący średnie spółki mWIG40, a na niewielkim 0,28 proc. spadku zakończył notowania sWIG80, zamykając poniedziałkową sesję na 16.958,54 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,651 mld zł, z tego 0,516 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały KGHM (98 mln zł) i PKN Orlen (74 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie najmocniej o 0,83 proc. zyskiwał niemiecki DAX.

Kontrakty terminowe na amerykański S&P 500 rosły o 0,9 proc. W poniedziałek z powodu święta amerykańskie giełdy nie pracują.

W ujęciu sektorowym zyskało 11 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-GAMES (4,02 proc.) oraz WIG-Gry (2,66 proc.), a WIG-Banki poszedł w górę o 1,68 proc.

Z indeksów sektorowych najmocniej straciły WIG-Górnictwo (-4,87 proc.), WIG-Spożywczy (-1,8 proc.) oraz WIG-Paliwa (-1,7 proc.).

W WIG20 najmocniej, o 7,82 proc. do 19,58 zł urosły akcje Cyfrowego Polsatu, który w ubiegły piątek przy dużych obrotach po raz kolejny zamknął się na 52-tygodniowych minimach.

Mocne od początku notowań było Allegro, które zyskało 4,15 proc. do 21,47 zł i była to jego trzecia wzrostowa sesja pod rząd po ustanowieniu w ubiegłym tygodniu historycznych minimów na 19,414 zł.

W WIG20 wzrosły także kursy wszystkich banków, z których najmocniejsze były mBank (3,94 proc.) oraz Santander Bank Polska (3,49 proc.).

W trakcie Kongresu Wskaźników Referencyjnych w Warszawie wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk powiedziała, że banki być może przygotowałyby się na reformę WIBORu od początku 2023 roku, ale cały rynek temu zadaniu nie podoła w takim terminie.

Z kolei wiceprezes zarządu mBanku Marek Lusztyn ocenił, że w najgorszym scenariuszu problemy z reformą WIBORu mogą skutkować wzrostem rentowności polskich papierów skarbowych o dłuższych terminach zapadalności do mocno dwucyfrowych poziomów.

O 2,18 proc. do 92,5 zł zwyżkował natomiast CD projekt, a jego kurs w czasie sesji testował górne ograniczenie lokalnego trendu bocznego rozciągającego się między 90 a 93,5 zł.

Najsłabsze w WIG20 były spółki górnicze - kurs JSW poszedł w dół o 4,49 proc., a KGHM zniżkował mocno drugą sesję z rzędu, tracąc w poniedziałek 4,93 proc.

Po otwarciu sesji na niewielkich plusach kolejne godziny handlu na PKN Orlen i Lotosie przyniosły wyraźne uaktywnienie podaży, a kursy obydwu spółek zakończyły poniedziałek spadkami. PKN Orlen zniżkował o 1,42 proc. do 66,64 zł, a kurs Lotosu spadł o 1,58 proc. do 69,76 zł.

W czasie sesji PKN Orlen podał w komunikacie, że Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos i zatwierdziła zaproponowanych przez PKN Orlen nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych. Jak poinformował prezes Daniel Obajtek, PKN Orlen planuje przejąć Grupę Lotos na przełomie lipca-sierpnia. Jak wynika z projektów uchwał na NWZ, 20 lipca akcjonariusze Grupy Lotos będą podejmować decyzję o połączeniu z PKN Orlen.

W mWIG40 najbardziej, o 8,88 proc., zyskały akcje 11 bit studios, których kurs w ubiegły piątek mocno zniżkował, testując minima z maja.

W gronie liderów wzrostów była także Enea (6,56 proc.), której kurs wybił się górą ze średnioterminowego, budującego się od marca br. trendu bocznego. Spółka poinformowała, że Skarb Państwa zawarł w sobotę z Eneą list intencyjny w sprawie nabycia akcji Bogdanki. Jak powiedział prezes Enei Paweł Majewski, Enea chce przeznaczyć środki z planowanej transakcji na inwestycje w OZE.

Z kolei kurs Bogdanki, która od poniedziałku notowana jest w mWIG40 zniżkował o 5,69 proc. do 53,85 zł przy 20,7 mln obrotu, jednak utrzymał się w średnioterminowym trendzie bocznym.

W gronie najsłabszych spółek z mWIG40 był także Kernel Holding (-4,34 proc.), dla którego Fitch Ratings obniżył długoterminowe ratingi IDR w walucie obcej i lokalnej do poziomu "CC" z "CCC".

W sWIG80 na bazie poprawy sentymentu w sektorze bankowym, najmocniej o 7,71 proc. zyskały akcje Getin Noble Bank, którego kurs oddalił się od testowanych w piątek minimów z przełomu kwietnia i maja.

Mocno o 5,58 proc. do 51,1 zł urósł kurs Unimotu, choć w czasie sesji wzrosty były większe i sięgały okolic 52,5 zł. Po tym jak KE wydała zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos, Unimot podał w komunikacie, że decyzja Komisji Europejskiej obejmuje zgodę na wykonanie środków zaradczych, w ramach których Unimot Investments nabędzie 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale.

Najsłabiej w sWIG80 sesję zakończył Stalprodukt (-6,24 proc.), którego kurs po jednodniowym odbiciu powrócił do okolic minimów z maja.

Na szerokim rynku najmocniej, o 44,99 proc. do 1,028 zł przy bardzo dużych obrotach (2,8 mln zł) urosły akcje Airway Medix. Spółka poinformowała, że zawarła z izraelską firmą BICI Solutions niewiążący list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły prace nad dokumentacją prawną na potrzeby uzgodnienia długofalowej umowy partnerskiej. BICI Solutions miałoby przejąć zarządzanie operacyjne w Airway Medix.