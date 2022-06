WIG20 w top4 w Europie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Pierwsza sesja tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniosła wzrost głównego indeksu, WIG20, o 1,83%, do poziomu 1713 pkt. mWIG40 zyska 1,48% podczas gdy sWIG80 podbił o 0,83%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 840 mln PLN.

Początek tygodnia przyniósł próby kontynuacji wzrostów z piątku. Spadki wycen surowców (m.in. ropy) zachęciły część graczy do rozegrania scenariusza potencjalnie niższej inflacji, co skutkowałby mniejszą skalą potencjalnego zacieśniania monetarnego ze strony kluczowych instytucji centralnych. Warto jednak wspomnieć iż WIG20 był dziś jednym z najmocniejszych indeksów w Europie (TOP4) podczas gdy rynki bazowe jak DAX czy SPX w popołudniowej fazie handlu oddały większość zwyżek, co potwierdza iż pozostajemy w otoczeniu dużej niepewności.