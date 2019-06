Długoletnia działaczka Stowarzyszenia Wiosna Anna Wilczyńska została w nocy ze środy na czwartek wybrana na prezesa tej organizacji. Wiceprezesami zostali: Anna Korzycka, Dominika Langer-Gniłka oraz Łukasz Słoniowski.

O wyborze nowego zarządu Stowarzyszenia Wiosna w czwartek w nocy poinformował kurator organizacji Karol Tatara. Decyzję podjęto po niemal dziewięciogodzinnych obradach.

Nowa prezes organizacji Anna Wilczyńska to długoletnia działaczka Stowarzyszenia Wiosna. "Ten zarząd to jest zarząd porozumienia. Kiedy rozmawialiśmy o przyszłości Wiosny, słowo +porozumienie+ padało chyba najwięcej razy na tej sali. To jest to, czego chcemy, do czego została powołana Szlachetna Paczka - żeby łączyła ludzi. I my dzisiaj, długo obradując, chcieliśmy wybrać mądre rozwiązanie, dzięki któremu znowu będziemy łączyć" - mówiła.

Sytuacja w organizacji była napięta od września ub.r., kiedy to portal Onet opublikował reportaż wskazujący na to, że kierujący Wiosną ks. Jacek Stryczek stosował mobbing wobec pracowników. Po publikacji ks. Stryczek podał się do dymisji, a w październiku w jego miejsce walne zgromadzenie powołało Joannę Sadzik.

Tymczasem w lutym tego roku ks. Grzegorz Babiarz, psychoterapeuta prowadzący swój gabinet i wykładowca akademicki, ogłosił, że to on jest prezesem Stowarzyszenia. Kilka dni później zarząd Wiosny, z Sadzik na czele, został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W organizacji trwał jednak konflikt, bo zarówno ks. Babiarz, jak i Sadzik uważali się za jej prezesa. Krakowski sąd rejonowy ustanowił kuratora dla Stowarzyszenia – do tej roli wyznaczył radcę prawnego Karola Tatarę.