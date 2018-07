Wild: ok. 40 mld zł na rozbudowę sieci kolejowej przebiegającej przez CPK

Ok. 40 mld zł będzie potrzebne na rozbudowę sieci kolejowej, które będę przebiegały przez Centralny Port Komunikacyjny - powiedział w środę PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że kwota ta nie wchodzi w projekt realizacji CPK, który według szacunków ma kosztować ok. 35 mld zł.

"Według naszych szacunków na rozbudowę sieci kolejowej będzie potrzeba około 40 mld zł. To jest kwota, która nie wchodzi w projekt realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewidujemy pozyskanie tych środków z finansowania unijnego - prace przygotowawcze z tej perspektywy, a realizacja z kolejnych" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.



Wild, który uczestniczył w środowym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, przedstawiał informację na temat stopnia zaawansowania prac przygotowawczych i planów finansowych zabezpieczających realizację inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.



Jak mówił, trwają prace nad wskazaniem konkretnych projektów inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w ramach programu wieloletniego CPK.



Przekazał, że w toku konsultacji z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK uzgodniono podejście koncepcyjne oraz ramowy zakres niezbędnych inwestycji kolejowych dla relacji: Warszawa – Olsztyn, Warszawa – Ostrołęka – Pisz – Giżycko, Warszawa – Białystok – Suwałki (Rail Baltica), Warszawa – Terespol (Brześć), Warszawa – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów), CPK – Kielce – Tarnów – Nowy Sącz, Warszawa – Katowice/Kraków/Bielsko-Biała, CPK – Częstochowa – Opole – Nysa, Łódź – Sieradz – Wrocław, Łódź – Sieradz – Kalisz – Leszno – Głogów – Zielona Góra, Łódź – Sieradz – Kalisz – Poznań – Szczecin, CPK – Poznań – Gorzów Wlkp., CPK – Płock – Włocławek – Bydgoszcz – Koszalin/Kołobrzeg.



Dalszym uzgodnieniom podlegają jeszcze relacje: CPK – Radom – Rzeszów, CPK – Gdańsk.



"Jeśli chodzi o rozbudowę sieci kolejowej, to założenie jest takie, że rozbudowa sieci kolejowej będzie realizowana przez wyspecjalizowany podmiot. Co wynika m.in. z faktu, że rzeczywiście, jak dotąd są spory, czy po 1989 roku wybudowano 23 km czy 43 km nowych torów" - powiedział. Jak dodał, "to są kompetencje, które trzeba zgromadzić w podmiocie i z nich korzystać".



Wiceminister przekazał, że w koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny na podstawie analizy wskaźnikowej dokonano oszacowania kosztów programu inwestycyjnego CPK, na który w pierwszym etapie powinno być zagwarantowane finansowanie w wysokości do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację komponentu lotniczego, 8-9 mld zł na komponent kolejowy, co od samego początku oznaczało nowe połączenie Warszawa-Łódź i wpięcie w Centralną Magistralę Kolejową, oraz 7 mld zł na realizację infrastruktury drogowej.



Wild pytany o Lotnisko Chopina w kontekście CPK, powiedział, że decyzja zapadnie na podstawie ekspertyzy. "Zostały podniesione istotne głosy, że jest możliwość, aby funkcjonowały CPK i Okęcie, bierzemy to za dobrą monetę, sprawdzamy to. Jeżeli istnieje tylko taka możliwość, Okęcie będzie funkcjonować" - powiedział.



Pod koniec maja Wild podczas spotkania z mieszkańcami i wójtem gminy Baranów nt. budowy CPK poinformował, że trzy gminy: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski) są wyznaczone na obszar inwestycji CPK, obejmujący 66,2 km kw.



Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane, by obsłużyć ok. 100 mln osób. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne osiem lat, do końca 2027 r.



Rząd tłumaczy, że budowa nowego portu jest konieczna, w związku z tym, że warszawskie Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym, w efekcie nie będzie mogło w przyszłości go obsłużyć.



W 2017 r. z port skorzystało blisko 16 mln pasażerów, o 22 proc. więcej niż w 2016 r.