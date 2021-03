Wild: w tym roku planujemy wskazać ostateczną lokalizację Portu Solidarność

Spółka Centralny Port Komunikacyjny planuje w tym roku m.in. wskazać ostateczną lokalizację Portu Solidarność i określić preferowany kształt węzła kolejowego i jego parametry eksploatacyjne - zapowiedział prezes spółki CPK Mikołaj Wild podczas drugiej edycji CPK Live! w środę.

Wild przypomniał, że podczas pierwszej edycji CPK Live! w grudniu ub. roku spółka Centralny Port Komunikacyjny podsumowała rok 2020. "Dzisiaj zajmiemy się zadaniami, które czekają spółkę w tym roku" - powiedział Wild.

Jak mówił, jednym z takich zadań jest wybór tzw. integratora, czyli specjalistycznej firmy, której rolą będzie wsparcie zespołu CPK w zarządzaniu megaprojektem.

"Integrator to jeden z naszych najważniejszych wykonawców na drodze prowadzącej do realizacji CPK. Przedstawiciele tej firmy będą pracowali razem z nami ręka w rękę, dbając o to, żeby wszelkie projekty i analizy były składane na czas, żeby miały odpowiednią jakość, pamiętając o tym, że celem nadrzędnym jest wbicie pierwszej łopaty przed końcem 2023 r. i ukończenie pierwszego etapu inwestycji w roku 2027" – powiedział Wild.

Jak dodał prezes CPK, to postepowanie jest już w finalnej fazie. Oferty w postępowaniu przetargowym firmy można składać do 22 marca. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na drugi kwartał br.

Mikołaj Wild, fot. Marek Wiśniewski

Wild przekazał, że w tym roku CPK określi preferowany kształt węzła kolejowego, a także jego parametry eksploatacyjne. Szacowana przez spółkę łączna długość linii doprowadzających kolej do CPK w jego bezpośrednim otoczeniu będzie dłuższa niż 100 km (to dwa razy więcej niż wybudowano nowych tras kolejowych w Polsce po 1989 r.).

"Chodzi o to, żeby CPK był głównym punktem na kolejowej mapie kraju. Przed nami bardzo skomplikowane zadanie. Na rozwiązania dla węzła kolejowego będzie mieć wpływ m.in. opracowywana lokalizacja samego Portu Solidarność" - tłumaczył prezes CPK. Dodał, że na informację o konkretnej lokalizacji portu czekają mieszkańcy terenów położonych w pobliżu CPK.

"Jaki będzie układ pasów startowych? Gdzie usadowiony będzie terminal? To wszystko będziemy wiedzieć pod koniec tego roku. Te wszystkie odpowiedzi muszą zostać udzielone, aby Port Solidarność mógł zostać zaprojektowany w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska i najbardziej dostosowany do potrzeb pasażerów" - powiedział Wild.

Zgodnie z informacjami spółki, Port Solidarność ma powstać wewnątrz terenu między miastami: Żyrardów, Sochaczew i Grodzisk Mazowiecki. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Pawłówek i zabudowania w miejscowościach Kaski, Regów i Gole, a od wschodu – wieś Basin i częściowo rzeka Pisia Tuczna. Dla dalszych prac wewnątrz tego obszaru potrzebne jest szczegółowe określenie lokalizacji.

Jak mówił Wild, kolejne zadanie na ten rok, jakie stoi przed spółką, to nowe inwentaryzacje przyrodnicze.

"Inwentaryzacje przyrodnicze od ubiegłego roku toczą się na ponad 500 km planowanych tras kolejowych, jak np. Warszawa-CPK-Łódź-Wrocław. W tym roku do inwentaryzowanych już tras dołączą kolejne - łącznie ponad pół tysiąca km nowych tras" - powiedział. Dodał, że dotyczyć to będzie m.in. CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Trójmiasta, a także nowego planowanego odcinka Kraków-Katowice.

"Równolegle z inwentaryzacjami środowiskowymi będą prowadzone studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ - PAP) na tych trasach. Ten etap jest kluczowy do tego, aby trasy w najmniejszym stopniu były uciążliwe dla środowiska i były poprowadzone w takim wariancie, który jest najkorzystniejszy z punktu widzenia kosztowego i ekonomicznego" - tłumaczył Wild.

Zgodnie z informacjami spółki trwają postępowania na STEŚ dla ponad 700 km linii kolejowych. W tym roku planowane jest ogłoszenie postępowania na STEŚ na 489 km nowych linii kolejowych.

Wild odniósł się także do master planu, czyli specjalistycznego opracowania, które będzie źródłem szczegółowych danych dotyczących m.in. prognoz ruchu lotniczego, zwymiarowania elementów infrastruktury, etapowania budowy i dokumentacji przedprojektowej. Prezes CPK przypomniał, że pod koniec ub.r. przetarg na wykonawcę master planu został unieważniony przez spółkę. Powodem tej decyzji- jak wówczas tłumaczono - był fakt, że żadna z ofert złożonych przez globalne firmy nie spełniała kryteriów formalnych postępowania, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza.

"Nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby to unieważnienie przełożyło się w negatywny sposób na harmonogram realizacji naszego projektu. Dlatego równolegle z nowym postępowaniem przetargowym, które wyłoni master planera, będziemy przeprowadzać część prac, które planowaliśmy powierzyć master planerowi. Część prac wykonamy razem z naszym doradcą strategicznym z wyłonionym integratorem i doradcą środowiskowym oraz z innymi ekspertami, z którymi współpracujemy. Dzięki temu harmonogram, który został przyjęty, będzie dochowany" - zapewnił Wild.

Szef CPK zapowiedział, że w tym roku powstanie pierwszy projekt Strategii Rozwoju dla Regionu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak mówił, chodzi o integrację Łodzi i Warszawy, czyli o stworzenie w pobliżu CPK miejsca "znakomitego" dla lokowania inwestycji, pracy oraz dogodnie skomunikowanego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.