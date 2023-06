Willa Barbie w Malibu do wynajęcia… za darmo. Nietypowa oferta Airbnb

MIKE BLAKE / Reuters / Forum

Całkowicie różowa rezydencja w Malibu jest wierną kopią słynnego zestawu zabawek marki Barbie. „Ulokowana idealnie tuż przy plaży i z panoramicznym widokiem ta naturalnej wielkości różowa rezydencja jest spełnieniem marzeń!” – napisano w ofercie.

Ubierz się na plażę jak Ken

Goście będą mieli dostęp do „niesamowitej garderoby Kena, aby znaleźć najlepszą plażową stylizację”, będą też mogli korzystać z różowo-żółtych wrotek i deski surfingowej.

Po przybyciu na miejsce zostaną przywitani przez konsjerża, który oprowadzi ich po obiekcie i będzie odpowiadał za komfortowy pobyt i przygotuje posiłki.

Dom jest wyposażony w basen bez krawędzi, parkiet taneczny na świeżym powietrzu i miejsce do ćwiczeń. Nie ma za to kuchni, telewizora, szamponu i suszarki do włosów.

Podróż do Malibu we własnej gestii

Szczęśliwa para, której uda się zarejestrować, spędzi w willi weekend 21-22 lipca. Rezerwacja będzie możliwa 17 lipca. Goście będą jednak musieli sami pokryć podróż do i z Malibu.