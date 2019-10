Williams: gospodarka USA wygląda na mocną tylko „we wstecznym lusterku”

Szef Fed w Nowym Jorku John Williams powiedział, że z powodu szeregu niepewności i zagrożeń perspektywy gospodarki USA są niewyraźne.

- Widzieliśmy oznaki wskazujące, że gospodarka spowalnia – powiedział Williams. - Chcemy polityki monetarnej, która utrzymałaby trwałe tempo wzrostu gospodarczego – dodał.

We wrześniu Fed obniżył stopy drugi raz w tym roku. Uzasadniał decyzję spowolnieniem globalnego wzrostu, niepewnością dotyczącą polityki handlowej, a także niską dynamiką wzrostu cen. Opublikowane w tym tygodniu dane makro pokazały, że aktywność amerykańskiego przemysłu jest najniższa od dekady, a firmy ograniczają zatrudnianie nowych pracowników.

- Jeśli zerkniecie tylko we wsteczne lusterko, czy popatrzycie jak jest teraz w gospodarce USA, to wygląda ona na mocną – powiedział szef Fed w Nowym Jorku w środę. - Ale prawdziwym problemem jest to, jak będzie, a tu mamy już bardziej mieszany obraz – dodał.

Zapytany o to, co nie daje mu spać w nocy, Williams powiedział, że niedawne zawirowania na rynku pieniężnym i „zrozumienie co się dzieje”. Ujawnił, że Fed w Nowym Jorku analizuje wydarzenia z ostatnich kilku tygodni i rozważa narzędzia potrzebne do interwencji na rynkach.

Niedawny zaskakujący wzrost oprocentowania na rynku pieniężnym wywołał pytania, czy Fed nie poszedł za daleko redukując sumę bilansową między końcem 2017 a lipcem 2019 r.

Williams powiedział, że choć obecnie gospodarka USA jest w korzystnym miejscu, to przed nią jest wiele niepewności i zagrożeń, przez które Fed chce ją przeprowadzić.

- Patrząc naprzód, jest wiele prądów przeciwnych, które prowadzą do wolniejszego wzrostu USA - powiedział. - Widzieliśmy efekty napięć w handlu i innych natury geopolitycznej, prowadzących do wyższej niepewności co do przyszłości, a to wydaje się skutkować ograniczeniem inwestycji biznesu w USA i innych krajach. Widzimy także wyhamowanie handlu międzynarodowego – dodał.