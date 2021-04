Wiosenna pielęgnacja skóry i włosów

Pielęgnacja holistyczna, ekologiczna, naturalna – to trendy na nowy sezon. Po zimie stawiamy na regenerację, głębokie nawilżenie po wysuszających skórę miesiącach oraz na dogłębne oczyszczenie. Przedstawiamy nowości, w które warto się zaopatrzyć, by mieć cerę zdrową i pełną blasku.

Zestaw kosmetyków Drunk Elephant The Littles 4.0: 365 zł, www.sephora.pl

materiały prasowe

Wiosenny zestaw produktów marki Drunk Elephant w małej, podręcznej kosmetyczce. Kosmetyki zostały tak dobrane, by odnowić skórę i uzyskać efekt zdrowej i promiennej cery. Można je dowolnie mieszać wedle uznania i zapotrzebowania. Wszystkie produkty zawierają wyłącznie naturalne składniki, mają naturalny poziom pH i łatwo wchłanialną strukturę składników aktywnych.

Sisley Paris Le Sculpteur – emulsja do pielęgnacji ciała: 835 zł (200 ml), www.sisley-paris.com

materiały prasowe

Nowa formuła modelująca i pielęgnująca – skumulowany żel w olejku, który przyspiesza rzeźbienie i modelowanie ciała. Po 14 dniach cellulit jest wyraźnie zredukowany, skóra staje się gładsza, jędrniejsza i widocznie wyrzeźbiona. Przy regularnym stosowaniu sylwetka jest bardziej podkreślona, a niedoskonałości skorygowane.

Korres Golden Passion Fruit – żel pod prysznic: 50 zł, mleczko do ciała: 70 zł, www.sephora.pl

materiały prasowe

Pieniący się żel pod prysznic łączy proteiny pszenicy z ekstraktami z aloesu i althei. Pomaga oczyszczać i nawilżać skórę. Ta wielozadaniowa formuła jest idealna do kąpieli, pod prysznic i do golenia.

Nawilżające mleczko do ciała, wzbogacone olejkiem migdałowym, aloesem i prowitaminą B5 poprawia elastyczność skóry.

Lavido Purifying Facial Cleanser – żel do mycia twarzy: 129 zł, www.lavido.pl

materiały prasowe

Oczyszczający żel do mycia twarzy z ekstraktem z granatu i propolisu oraz wodą z kwiatów gorzkiej pomarańczy. Idealny do cery tłustej, mieszanej i wrażliwej. Propolis w połączeniu z olejkiem z drzewa cedrowego, szałwii i lawendy ma działanie antybakteryjne, dzięki czemu wyraźnie poprawia kondycję skóry problematycznej. Dokładnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, odświeża i nawilża skórę, zmniejsza widoczność porów.

4organic Mr Wild – żel do mycia brody i twarzy: 24,99 zł (200 ml), www.4organic.pl

SEBASTIAN LUTEK

Żel o aromacie świeżo palonej kawy zawiera aż 98 proc. składników pochodzenia naturalnego. Delikatny produkt doskonale ujędrnia skórę i przyspiesza jej regenerację. Zawiera łagodne substancje myjące pozyskiwane m.in. z oleju kokosowego oraz witaminę E zwaną eliksirem młodości. Żel jest wegański i testowany dermatologicznie. Opakowanie zostało wyprodukowane z plastiku pochodzącego z recyklingu (50 proc. surowca).

Clarins Extra-Firming Energy – krem na dzień: 369 zł, www.clarins.pl

materiały prasowe

Krem na dzień dla kobiet 40 roku życia. Pielęgnacja dwa w jednym łączy ujędrnianie z upiększającym działaniem kremu rozświetlającego. Kosmetyk ma kremową formułę i świeży, energetyzujący zapach.

Krem do rąk Diptique: 159 zł (45 ml), www.galilu.pl

materiały prasowe

Kremy do rąk z linii Fragrance Gestures chronią dłonie i nadają skórze piękny zapach. Mają niezwykle aksamitną konsystencję dzięki zawartości kojącego aloesu i regenerującego oleju makadamia. Z powodzeniem mogą być stosowane jako odżywcza kuracja do paznokci i skórek.

Woda toaletowa Loewe Agua Miami: 465 zł (100 ml), www.sephora.pl

materiały prasowe

To zapach inspirowany blaskiem światła w płynącym strumyku. Energetyzujący i orzeźwiający Loewe Agua Miami łączy nuty cytryny, mandarynki i neroli. Zapach jest zamknięty w przezroczystym szklanym flakoniku w kolorze szmaragdowej zieleni.

Maska Density Collection: 145 zł, www.cosmetics.grzegorzduzy.pl

materiały prasowe

Specjalistyczna maska wzmacniająca włosy to nowatorska receptura z komórkami macierzystymi z pomarańczy i olejkiem marula. Maska przeznaczona jest do włosów cienkich, słabych i skłonnych do wypadania. Olejek marula zapobiega elektryzowaniu, nawilża włosy i dodaje im blasku. L-arginina poprawia elastyczność, opóźnia siwienie. Diosmina, hesperydyna i kofeina poprawiają ukrwienie skóry głowy, co stymuluje cebulki włosowe do pracy.

Krem odżywczy na dzień Manuka Honey: 169 zł, www.sephora.pl

Antipodes NZ Ltd

Odżywczy krem z miodem manuka pochodzącym z Nowej Zelandii. Produkt zawiera również masło shea o przyjemnej, kremowej konsystencji. Wyciąg z nowozelandzkiej rośliny kawakawa jest bogaty w przeciwutleniacze i skuteczny w walce z wolnymi rodnikami. Kosmetyk zawiera też redukujący zmarszczki wyciąg z dzikiej róży i antyoksydacyjny ekstrakt z winorośli Vinanza.

Woda perfumowana Une Nuit Nomade Sun Bleached: 430 zł (50 ml), 655 zł (100 ml), www.galilu.pl

materiały prasowe

Świeży zapach czystej pościeli. Woń białych kwiatów. Orzeźwienie, które czujesz, wgryzając się w kawałek pomarańczy. Całość osadzono na miękkiej, otulającej bazie z białego piżma, mirry i drzewa sandałowego.

Serum beBIO: 39,99 zł (30 ml), www.bebiocosmetiqs.pl

SEBASTIAN LUTEK

Naturalne odżywczo – regenerujące serum/olejek do twarzy beBIO zawiera 99 proc. składników pochodzenia naturalnego. Głęboko nawilża, wygładza, regeneruje i zmniejsza widoczne zmarszczki, pozostawiając skórę gładką i elastyczną. Kosmetyk wspiera ochronę przed wolnymi rodnikami i uszkodzeniami spowodowanymi m.in. przez zanieczyszczenie powietrza. Produkt w szklanym opakowaniu i w tekturowym pudełku pochodzącym z recyklingu.

Szampon Estel Couture Luxury Shine: 119 zł (250 ml), www.estel.pro

materiały prasowe

Szampon nabłyszczający z proteinami jedwabiu, które zwiększają elastyczność włosów oraz ich odporność na uszkodzenia. Kompleks na bazie kwasu hialuronowego intensywnie nawilża włosy.