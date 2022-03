Wiosenny przetarg w bydgoskim oddziale Agencji Mienia Wojskowego

Trzy honkery 2000, dwa jelcze, instrumenty muzyczne wycofane z wojskowych orkiestr, urządzenia warsztatowe, a nawet łódź desantowa czekają na nabywców na najbliższym, pisemnym przetargu organizowanym przez Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy. Na sprzedaż wystawiono 67 pozycji przetargowych. Ceny wywoławcze wahają się od 15 zł za skrzydła drzwiowe do 25 tys. zł za cysternę na jelczu. Otwarcie ofert zaplanowano na 12 kwietnia br.

Wśród najciekawszych pozycji dostępnych na przetargu w Bydgoszczy znajdziemy m.in. łódź desantową z demobilu wycenioną na 2 tys. zł oraz trzy samochody honker 2000. Wozy wyprodukowane w latach 2003-2005 mają za sobą służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. Każdy, kto planuje postawić taki samochód w swoim garażu, musi zaoferować za niego co najmniej 10 tys. zł.

Honkery to nie jedyne pojazdy, które można kupić na przetargu organizowanym przez bydgoski oddział AMW. Do wzięcia są też dwa jelcze: ciężarowy S622 DAL (cena wywoławcza: 10 tys. zł) oraz ciągnik siodłowy C417D z cysterną o pojemności 25 m3 (25 tys. zł). Na nabywców czekają również trzy nadwozia cysterny paliwowej-dystrybutora CD-5W (5 tys. zł za sztukę), a także skrzynie biegów oraz komplety oprzyrządowania remontowego do pojazdu marki KAMAZ (700 i 350 zł) czy pakiet części zamiennych do jelcza (9 tys. zł).

Na bydgoskim przetargu coś dla siebie znajdą nie tylko fani motoryzacji, ale też wszyscy, którzy szukają instrumentów muzycznych w dobrych cenach. W ofercie dostępne są flety: piccolo yamaha YPC32 (1,5 tys. zł) i poprzeczny pearl 501E (1,2 tys. zł), gitary: basowa, elektryczna i akustyczna (400–600 zł), pięć kornetów marki Jupiter (600 zł każdy), puzon suwakowy (500 zł) oraz keyboard yamaha PSR-300 (250 zł).

W Bydgoszczy kupimy również zestawy stolarsko-ciesielskie, urządzenia warsztatowe – w pakiecie i na sztuki, bronę zębową, agregat śniegowy, suszarkę komorową oraz filtry do oczyszczania wody. Do sprzedaży przeznaczono także sprzęt służby medycznej (m.in. fotel stomatologiczny, spluwaczkę i stoliki), a także zestawy powojskowych ubrań i akcesoriów: kurtek i spodni zimowych, toreb na wyposażenie, pasków do worków na pościel.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu muszą złożyć ofertę (przesłać lub doręczyć) na specjalnym formularzu do 12 kwietnia br. do godz. 9.00 w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Kolejnym warunkiem jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej pozycji, a środki muszą zostać zaksięgowane przez AMW najpóźniej w przeddzień przetargu. Do oferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Otwarcie ofert nastąpi 12 kwietnia o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Gdańskiej 163a w Bydgoszczy.

Wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składowania 5 i 6 kwietnia br., w godzinach 9.00-14.00. Szczegóły dotyczące procedury składania oferty zamieszczone są w ogłoszeniu dostępnym na stronie internetowej: www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy/Sprzęt wojskowy i wyposażenie”. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia Agencja przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Kowalska

Specjalista ds. Marketingu i PR

tel. (52) 52 52 57 899

kom. 693 080 326

e-mail: [email protected]

Małgorzata Weber

Rzecznik prasowy AMW

tel. (22) 314 99 78

kom. 695 695 600

e-mail: [email protected]