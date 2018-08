Wirtualny sprzedawca tropi nasze ślady i pomaga w zakupach (WIDEO)

W dzisiejszym programie pokażemy Wam spółkę, która swój "Pomysł na biznes" oparła na sztucznej inteligencji. Ich technologia pomaga nam w internetowych zakupach.

- QuarticOn jest spółką technologiczną. Budujemy technologię, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, żeby menedżerom w sklepach internetowych pomagać sprzedawać więcej, dzięki dobremu rekomendowaniu produktów swoim klientom - mówi Paweł Wyborski, prezes spółki QuarticOn.

Firma założona została przez grupę analityków i informatyków, którzy pracowali w dużych korporacjach i zajmowali się wykorzystaniem danych do optymalizacji sprzedaży.

Pewnego dnia postanowili sprawdzić swoje umiejętności na rozwijającym się dopiero w Polsce rynku e-commerce.

Na czym polega ta technologia i jak wygląda "wirtualny sprzedawca"?

- Wchodzimy do sklepu i mamy sprzedawcę, który pyta nas po co przyszliśmy w ogóle? "W czym mogę pomóc?" takie sławne hasło. Następnie poprzez dialog z tym klientem proponuje coraz to nowsze produkty, albo najbardziej dopasowane, rozumiejąc co ten klient chce. W internecie jest podobnie, tylko nie możemy zatrudnić miliona sprzedawców do obsługi miliona klientów, którzy mogą w jednym momencie wejść na stronę sklepu. Dlatego potrzebujemy technologii - mówi Wyborski.

I tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja.

Klient czy użytkownik strony jakby nie mówi wprost czego potrzebuje tylko porusza się po stronie. Poruszając się po stronie pozostawia za sobą dane, dane które są historią jego interakcji, ślady. Ślady pokazują czego poszukiwał, co oglądał, co dodał do koszyka i co z niego wyrzucił. I to jest sygnał dla naszego systemu czego ten klient potrzebuje, więc zaczynamy go słyszeć. Jak słyszymy, to staramy się go zrozumieć, czyli interpretując za pomocą naszych algorytmów co te jego ślady oznaczają, czego może potrzebować. Jak już nasz system te dane przeanalizuje, zrobi to w czasie rzeczywistym, to się dzieje bardzo szybko, to odpowiada temu klientowi, wyświetlając mu te produkty, których ten klient aktualnie szuka. Pomagamy mu w ten sposób, skracamy czas na znalezienie produktów, które mu najlepiej odpowiadają.

To jest taki wirtualny sprzedawca, którego nie widać, ale poprzez wyświetlanie produktów daje o sobie znać, że żyje.

Z rozwiązań polskiej firmy korzystają już największe sieci e-commerce nie tylko w Polsce