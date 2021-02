Wirus kręci emeryturą

Świadczenia osób, które w tym roku przejdą na emerytury, będą o 5 proc. wyższe – policzyli demografowie. Eksperci obawiają się, że zacznie się ucieczka z rynku pracy - pisze w środowym wydaniu "Rzeczpospolita".

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita" Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróci się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by sprawdził, w jaki sposób pandemia i wysoka umieralność w 2020 r. wpłyną na świadczenia. "Jeśli okaże się, że znacząco, poszuka sposobów, by te różnice zniwelować" - podaje "Rz".