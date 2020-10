Wizja nadwyżki na globalnym rynku ropy w 2021 roku

Początek bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej jest spokojny. Mimo rozczarowujących danych dotyczących chińskiego PKB za III kwartał i obaw związanych z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się pandemii, ceny ropy dzisiaj rano pozostają stabilne i poruszają się w okolicach piątkowego zamknięcia. W przypadku ropy gatunku WTI jest to rejon 41 USD za baryłkę, natomiast dla ropy Brent są to okolice 43 USD za baryłkę.

Druga fala pandemii faktycznie powinna być czynnikiem ograniczającym potencjał wzrostowy cen ropy naftowej oraz zwiększającym prawdopodobieństwo kolejnej przeceny w najbliższych tygodniach. W wielu krajach szybko rośnie liczba zakażeń, co doprowadziło do nowych restrykcji. Co prawda na razie w większości państw nie bierze się pod uwagę pełnego lockdownu, jednak tego scenariusza nie można całkowicie wykluczyć. Pewne jest natomiast to, że jakiekolwiek restrykcje związane z przemieszczaniem się negatywnie wpływają na popyt na paliwa, co przekłada się na większą presję podażową na rynku ropy.

Czarne scenariusze biorą pod uwagę także producenci ropy. Pod koniec poprzedniego tygodnia miało miejsce spotkanie komitetu technicznego OPEC+, podczas którego debatowano nad możliwym rozwojem wydarzeń na rynku ropy i potencjalnymi reakcjami. Komitet techniczny co prawda nie jest organem decyzyjnym, jednak doradza OPEC+ w zakresie porozumienia naftowego i śledzi dopasowanie się poszczególnych państw do jego postanowień. Według komitetu technicznego OPEC+, wizja przedłużających się restrykcji i związanego z nimi obniżonego popytu na ropę naftową, jak również rosnąca produkcja ropy naftowej w Libii, mogą sprawić, że w 2021 roku będziemy mieli do czynienia z nadwyżką na globalnym rynku ropy naftowej. To stawia pod znakiem zapytania dalsze plany kartelu. Obecnie porozumienie naftowe zakłada wzrost produkcji ropy łącznie o kolejne 2 mln baryłek dziennie począwszy od stycznia przyszłego roku – jednak jeśli sytuacja na globalnym rynku się nie poprawi, to te plany mogą się zmienić.

