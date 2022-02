Wizz Air wystąpił o licencję na loty transatlantyckie

Notowany w Londynie przewoźnik miał wystąpić o licencję w Waszyngtonie. Wizz Air twierdzi, że chce ją uzyskać jedynie w celu przeprowadzania lotów towarowych między Węgrami i USA.

fot. Bloomberg

Według The Telegraph, wniosek o licencję wywołał już obawy przewoźników transatlantyckich, jak British Airways czy Virgin Atlantic, że tania linia może ruszyć z nimi na wojnę cenową. Wniosek wywołał również reakcję pilotów amerykańskich Southwest Airlines. Mieli zwrócić uwagę, że wniosek Wizz Air nie zawiera „fundamentalnych danych” jak częstotliwość lotów, czy lokalizację portów w USA, do których chce latać. Amerykanie obawiają się również, czy węgierski przewoźnik nie będzie zaniżał standardów pracy, pisze The Telegraph.