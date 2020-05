Węgierska niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air w związku z przedłużeniem restrykcji dotyczących lotów międzynarodowych zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce połączeń do 6 czerwca - poinformował w piątek przewoźnik.

Wizz Air dodał, że pasażerowie z rezerwacjami, których dotyczą zawieszone loty i którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie przewoźnika lub poprzez aplikację mobilną, będą automatycznie informowani drogą elektroniczną.

Dodano, że 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji zostanie automatycznie przesłane na konto klienta Wizz Air do wykorzystania przez kolejne 24 miesiące na produkty i usługi przewoźnika.

Linia lotnicza wskazała, że pasażerowie mogą również wybrać zwrot pieniędzy – co jak zaznaczono zajmie więcej czasu. Będą oni informowani w osobnej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną o koniecznych krokach do otrzymania przelewu bankowego lub przelewu na kartę.

"W tym przypadku, klienci mogą ubiegać się o zwrot 100 proc. pierwotnej wartości rezerwacji. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem agencji – włącznie z internetowymi biurami podróży – powinni skontaktować się z firmą, w której wykupili bilety" - dodano.

W piątek na stronach RCL pojawił się projekt rozporządzenia przedłużający zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca, a w odniesieniu do lotów krajowych do 31 maja.

"Z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych oraz na kolejne 8 dni w odniesieniu lotów krajowych" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 23 maja 2020 r.