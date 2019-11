Władze Poznania: będą pieniądze na pełne dopłaty do miejsc w niepublicznych żłobkach

Dołożymy pieniądze do pełnego dofinansowana miejsc w żłobkach niepublicznych – zadeklarował w rozmowie z PAP z-ca prezydenta Poznania. W projekcie budżetu miasta na 2020 r. zabrakło na ten cel 5 mln zł. Przez to ceny w prywatnych żłobkach mogą wzrosnąć o 600 zł.

Zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski w rozmowie z PAP zapewnił, że pieniądze na dofinansowanie miejsc w niepublicznych żłobkach "znalazły się", choć nie zostaną jeszcze wpisane do projektu budżetu miasta na 2020 r. „Zmieniamy budżet w ciągu roku czterokrotnie. Najważniejsze jest to, że pieniądze się znalazły. One zostaną dołożone albo w marcu, albo w czerwcu” – zadeklarował Solarski.



W projekcie przyszłorocznego budżetu Poznania zabrakło 5 mln zł na dofinansowanie do ok. 2 tys. miejsc w 61 niepublicznych żłobkach. Miejska dopłata dla każdego dziecka z tych placówek wynosi 600 zł miesięcznie. Prywatne żłobki otrzymujące dofinansowanie są wybierane w konkursie. W projekcie budżetu zabezpieczono pieniądze pozwalające na dopłatę do miejsc w prywatnych placówkach do końca sierpnia 2020 r. W publicznych żłobkach w Poznaniu jest miejsce dla ponad 1,3 tys. dzieci.



Obcięcie pieniędzy na dofinansowanie niepublicznych żłobków Solarski tłumaczył „zaskoczeniem” zmianami w podatku PIT wprowadzonymi w ciągu roku. „Nasze bieżące dochody spadły o 175 mln zł, które oczywiście zostały w kieszeniach mieszkańców, ale wypadły z naszego budżetu (…) W związku z tym musieliśmy stworzyć budżet, który będzie budżetem realnym. Natomiast budżet miasta jest w ciągu roku przynajmniej czterokrotnie zmieniany. Nie widzę zagrożenia (dla dofinansowania niepublicznych żłobków – PAP)” – powiedział Solarski.



Niezrzeszona radna miejska Halina Owsianna wskazała w rozmowie z PAP, że po raz pierwszy od 2012 r. nie zabezpieczono na ten cel pieniędzy w projekcie wydatków miasta. „One powinny być już zarezerwowane w budżecie dla bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co będzie w marcu. Na szybko w marcu będziemy robić jakąś korektę? A jak się okaże, że nam w marcu coś nie wypali?” – pytała radna.



Dodała, że to nie jedyne kontrowersje związane ze wsparciem niepublicznych żłobków. „Obcięto też dotacje na dożywianie w wysokości 150 zł” – powiedziała. Według radnej przy braku dofinansowania i dotacji na dożywianie dzieci w prywatnych żłobkach średnia miesięczna cena pobytu dziecka w takiej placówce może wzrosnąć do 1750 zł. „Przy dwójce dzieci w ogóle się nie opłaca iść do pracy, tylko trzeba zostać w domu” - oznajmiła.



"Możemy zrezygnować z jakiejś inwestycji. Nie musimy nagle budować wszędzie basenów czy naprawiać chodników (...) Jeżeli chcemy przyciągać mieszkańców i chcemy, żeby u nas zostali, płacili podatki, to nie róbmy im pod górkę. Kobiety muszą pracować, a nie siedzieć w domu i być kurami domowymi" - powiedziała Owsianna.



Renata Wiśniewska ze Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych ProRodzina w rozmowie z PAP zaznaczyła, że plany ograniczenia dofinansowania nie były konsultowane z właścicielami żłobków i rodzicami. „Myślę, że ta decyzja zapadła w ostatniej chwili” – powiedziała. Dodała, że władze miasta zaczęły wycofywać się z cięć po nagłośnieniu problemu. "Dopiero jak zaczęliśmy robić szum wokół tego (...) wcześniej była wersja, że nie dostaniemy nic" - przyznała.



Wiśniewska dodała, że brak dofinansowania po sierpniu 2019 r. oznaczałby koniec niepublicznych żłobków w Poznaniu. „Będziemy musieli zamknąć placówki, nasi pracownicy stracą pracę, a polityka miasta jest taka, że na jedno miejsce w żłobku publicznym daje trzy razy tyle, co na miejsce w żłobku niepublicznym” – zaznaczyła Wiśniewska. Zwróciła też uwagę, że od lat władzom Poznania bardziej opłaca się stosować system dopłat, niż budować nowe placówki publiczne.