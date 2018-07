Władze przygarnęły 500 psów z toru wyścigowego

Władze Makau zaopiekują się ponad 500 chartami porzuconymi po zamknięciu toru, na którym urządzano wyścigi z ich udziałem.

Obrońcy praw zwierząt chcą, by psy trafiły do lokalnych organizacji prozwierzęcych, które znajdą im domy.



Do zamknięcia w sobotę tor wyścigowy Canidrome w Makau był jedynym miejscem w całych Chinach, gdzie wyścigi psów były legalne.



Sięgająca ponad 50 lat wstecz tradycja urządzania takich zawodów od lat traciła jednak na popularności. Przyczynili się do tego obrońcy zwierząt, którzy oskarżali właściciela toru o znęcanie się nad psami i usypianie chartów, które zaczynały biegać wolniej.



Na terenie torów wyścigowych władze znalazły 533 charty, z których kilkanaście cierpiało na dolegliwości skórne i inne. Obecnie organizowana jest opieka nad nimi. Rząd Makau poinformował, że właścicielowi, który nie przetransportował zwierząt w inne miejsce po zamknięciu obiektu, grożą za to konsekwencje prawne.



Nakaz wyprowadzenia się z zajmowanego obiektu właściciel toru wyścigowego otrzymał już w zeszłym roku. Było to konieczne ze względu na planowany w okolicy



projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej.



Canidrome należy do lokalnej miliarderki i bizneswoman Angeli Leong, która dotychczas nie skomentowała sprawy.



Obrońcy zwierząt wyrazili zaniepokojenie dalszymi losami psów. Międzynarodowa organizacja praw zwierząt PETA zaapelowała do rządu Makau, by charty przekazał lokalnym organizacjom prozwierzęcym, które będą wtedy mogły poszukać im domów.



Makau, dawna kolonia portugalska, jest obecnie specjalnym regionem administracyjnym Chin o pewnym zakresie autonomii.



Koniec działalności Canidrome, który największe tłumy przyciągał w latach 60., przypadł na czas, w którym chińskie władze centralne próbują zmniejszyć zależność Makau od bogaczy, dzięki którym stało się globalnym centrum hazardu - podkreśla AP. Obecnie miasto zamierza swą ofertę kierować przede wszystkim do należących do klasy średniej turystów z Azji.