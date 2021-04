Właściciel Biedronki miał 58 mln EUR zysku, zainwestuje ponad 400 mln EUR w Polsce

Jeronimo Martins poinformował o zwiększeniu zysku w minionym kwartale o dwie trzecie do 58 mln EUR do czego znacząco przyczynił się wzrost sprzedaży w Polsce, donosi Reuters.

W kwartale zakończonym w marcu drugi pod względem wielkości portugalski detalista zwiększył sprzedaż o 1,5 proc. w ujęciu rocznym do 4,8 mld EUR. To zasługa Biedronki, która zwiększyła ją w tym okresie o 3,9 proc. Sprzedaż portugalskiego Pingo Doce spadła o 0,8 proc., do czego przyczyniły się ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii.

fot. Biedronka Jeronimo Martins zwiększyło zysk EBITDA o 4 proc. do 322 mln EUR, a jego marża wzrosła do 6,7 proc. z 6,6 proc. rok wcześniej. W przypadku Biedronki zmniejszyła się jednak do 8,4 proc. z 8,5 proc. Portugalska spółka potwierdziła plan zwiększenia inwestycji w tym roku do 700 mln EUR, z czego 60 proc. trafi do Polski. Zastrzegła, że ewentualne nowe restrykcje mogą pokrzyżować te plany. W 2020 roku Jeronimo Martins przeznaczył na inwestycje 470 mln EUR.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗