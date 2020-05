Właściciel British Airways planuje wznowienie lotów w lipcu

International Airlines Group (IAG) planuje wznowienie dużej liczby lotów w lipcu, ale szef grupy Willie Walsh ostrzega, że na powrót klientów biznesowych będzie trzeba dłużej poczekać, pisze The Guarudian.

Oprócz British Airways w skład IAG wchodzą jeszcze Aer Lingus, Iberia i Vueling. Grupa chce, aby linie wykonywały od lipca do września ok. 1 tys. lotów dziennie. To połowa planowanych przez pandemią. IAG chce, aby w ostatnim kwartale tego roku jej linie wykonały 70 proc. planowanych lotów. Prezes Willie Walsh uważa, że klienci turystyczni wrócą szybciej niż biznesowi. Nie spodziewa się powrotu popytu na poziomie 2019 roku wcześniej niż w 2023 roku. Walsh powiedział, że linie należące do IAG będą kontrolowały temperaturę pasażerów i wprowadzą obowiązek noszenia masek ochronnych na pokładzie samolotów. Ostrzegł, że branża lotnicza nie podniesie się jeśli będzie obowiązywała 14-dniowa kwarantanna dla przybyszów z innych krajów.