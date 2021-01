Właściciele największych tankowców dopłacają do biznesu

Decyzja Arabii Saudyjskiej o zmniejszeniu produkcji ropy spowodowała, że właściciele największych tankowców dopłacają do przewozu nimi surowca na głównych szlakach dostaw.

Z danych Baltic Exchange w Londynie wynika, że właściciel supertankowca przewożącego 2 mln baryłek saudyjskiej ropy do Chin płaci 736 USD dziennie za ten przywilej. Halvor Ellefsen, broker przewozów morskich z Fearnleys podkreśla, że choć armatorzy mogą zredukować tą stratę nakazując kapitanom zmniejszenie prędkości jednostek, to rzeczywistość jest taka, że niektóre tankowce tracą pieniądze na dostawach z Bliskiego Wschodu do Azji.