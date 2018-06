Właściwy certyfikat to dobra inwestycja dla firmy

O dpowiedni certyfikat to nie tylko podkreślenie wiarygodności przedsiębiorstwa, ale również wymierne korzyści finansowe.

Na rynku dostępnych jest wiele form wyróżnienia firmy, a certyfikat jest jedną z najłatwiej dostępnych. Niestety, większość z nich nie daje żadnych korzyści. Kluczowy jest więc właściwy wybór. Certyfikat mówiący o wiarygodności, solidności czy uczciwości przedsiębiorstwa bardzo często można zdobyć, wypełniając odpowiedni wniosek na stronie internetowej firmy, która oferuje tego typu rozwiązania. Następnie trzeba uiścić opłatę certyfikującą i mamy gotowy dokument. Wszystko po to, by wzbudzić, tak bardzo potrzebne dziś, zaufanie w relacjach handlowych.

— Jak wynika z raportu „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie”, zrealizowanego na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów, 73,5 proc. przedsiębiorców wątpi w uczciwość swoich kontrahentów, twierdząc, że musi stale uważać, by nie zostać oszukanym. Podkreślenie jakości firmy jest bardzo ważne, ale nie wystarczy do tego dowolny dyplom zawieszony na ścianie — podkreśla Mirosław Sędłak, zarządzający programem Rzetelna Firma.

Przedsiębiorcy w Polsce nie ufają swoim kontrahentom. Co druga osoba zarządzająca firmą uważa, że klienci wykorzystają luki prawne, aby uzyskać dodatkowe korzyści z kontraktu.

Jak pokazuje raport „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie”, 47 proc. firm zrezygnowało w ostatnich miesiącach z części transakcji, bo nie ufało kontrahentom. Certyfikat ma więc podkreślić wiarygodność danej firmy. Mało znane certyfikaty można powiesić na ścianie lub zamieścić na stronie internetowej. Ładne kolory z pewnością nacieszą oko, ale poza tym trudno liczyć na inne korzyści wynikające z ich posiadania. Odpowiedni dokument, poza oczywistymi korzyściami wizerunkowymi, będzie również pozytywnie wpływał na finanse legitymującej się nim firmy.

Zaufanie to podstawa

Certyfikaty budują, tak ważne dzisiaj, zaufanie w biznesie. Oczywiście nie wystarczy samo zaświadczenie. Liczy się przede wszystkim jakość produktów i usług oraz podejście do klienta. Czasem to jednak nie wystarcza. — Polscy przedsiębiorcy nie mają do siebie zaufania. Potrzebują więc potwierdzenia wiarygodności płatniczej. Dlatego wiele firm korzysta z możliwości sprawdzania swoich kontrahentów. Szacujemy, że do końca 2018 r. z Krajowego Rejestru Długów zostanie pobranych 37 mln raportów — mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Odpowiedzią na pytania klientów o wypłacalność i transparentność płatniczą jest również Certyfikat Rzetelności wydawany tylko firmom, które nie są wpisane jako dłużnicy do KRD BIG oraz zaakceptują Kodeks Etyczny. Jak wynika z badania znajomości programów certyfikujących, przeprowadzonego przez Millward Brown, jest to najbardziej znany i ceniony dokument poświadczający wiarygodność biznesową. W programie uczestniczy około 50 tys. firm, które spełniły wymogi przyznania certyfikatu.

Natomiast świadectwo Rzetelnej Firmy nie jest wydawane dożywotnio. — Certyfikat Rzetelności to baner na stronie internetowej posiadacza, który jest połączony z bazą danych Krajowego Rejestru Długów. Jeśli firma, która się nim legitymuje, zostanie wpisana do KRD jako dłużnik, automatycznie jest to zaznaczane w systemie. Taka informacja pojawi się po kliknięciu w baner. Dlatego tak ważne jest, żeby zawsze klikać w banery z Certyfikatem Rzetelności, wtedy mamy zawsze aktualną informację o tym, czy jego posiadacz nadal jest wiarygodny — mówi Mirosław Sędłak.

Jakość to dodatkowi klienci

Programy promujące biznes mają również za zadanie ułatwienie pozyskiwania nowych klientów. Potwierdzenie jakości, przejrzystości i uczciwości jest jak najbardziej jednym z argumentów, który przemawia za tym, żeby nawiązać współpracę z firmą posiadającą certyfikat. Ale to nie jedyna korzyść.

— Uczestnicy programu Rzetelna Firma mają również dostęp do informacji, kto ich sprawdza w KRD i jakie informacje na ich temat pobiera. Łatwo można ocenić, czy jest to stały kontrahent, czy potencjalny klient. Wiele firm wykorzystuje wiedzę o tym, kto o nich pytał, i oferuje im swoje usługi — wyjaśnia Adam Łącki.

W ocenie Mirosława Sędłaka, Certyfikat Rzetelności jest również dobrą kartą przetargową w negocjacjach warunków umów czy terminów płatności. Jeśli firma jest rzetelna, gwarantująca zapłatę, może oczekiwać lepszego traktowania.

Wspólne interesy

Rzetelna Firma, która powstała w 2008 r., stawia również na integrację mikro, małych i średnich firm. Jej założeniem jest wymiana doświadczeń i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

— Główna idea to wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z celów, które sobie stawiamy, jest prezentowanie opinii MŚP. Wychodzimy z założenia, że jeden przedsiębiorca może niewiele, ale gdy jest nas 50 tysięcy, stanowimy silny głos, który powinno się wysłuchać — mówi Mirosław Sędłak.

