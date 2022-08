Wlk. Brytania: Inflacja wzrośnie do "astronomicznych" poziomów, ostrzega think tank

Według wiodącego na wyspach think tanku, inflacja w Wielkiej Brytanii wystrzeli w przyszłym roku do “astronomicznych” poziomów, zmuszając Bank Anglii do większych i dłuższych podwyżek stóp procentowych - alarmuje The Guardian.

fot. REUTERS/Toby Melville/File Photo/Forum