W listopadzie 2020 r. nieoczekiwanie wzrosła liczba zaaprobowanych wniosków o kredyt hipoteczny na Wyspach Brytyjskich ustanawiając 13-letni szczyt, informuje Reuters.

Liczba przyjętych wniosków, według danych Banku Anglii (BoE) wzrosła do 104,97 tys. podczas gdy mediana prognoz zakładała spadek rzędu 82,5 tys.

Co ciekawe, zadłużenie konsumentów spadło rekordowo w ujęciu rocznym. Kredyty dla konsumentów zmniejszyły się o 6,7 proc. w stosunku do listopada 2019 r. o 1,539 mld GBP. Był to największy spadek od 1994 r.