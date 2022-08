Wlk. Brytania: Pracownicy transportu rozpoczynają strajki

Sobotni strajk członków Aslef , związku reprezentującego 96% maszynistów w kraju, jest pierwszym z planowanej w najbliższym tygodniu serii akcji protestacyjnych w sektorze transportu.

Miliony Brytyjczyków stoją w obliczu kryzysu związanego z kosztami życia w warunkach najwyższej inflacji od 40 lat.

Firmy kolejowe działające w sobotę ostrzegły pasażerów przed bardzo ograniczonymi usługami. Nie pomaga też pogoda. Ze względu na wysokie temperatury, część pociągów będzie musiała jeździć wolniej, co spotęguje problemy i opóźnienia.

Travelling to the south coast today?



Trains are expected to be very busy, with delays after 12:00 when speed restrictions will be in place across much of the southern part of our network.



Plan ahead, and leave extra time for your journey: https://t.co/RGQyuLbY8W