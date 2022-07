Wlk. Brytania: rosnące stopy hamują zainteresowanie kredytami hipotecznymi

Jak wynika z danych Banku Anglii, w czerwcu 2022 r. pożyczkodawcy zaakceptowali 63,72 tys. wniosków co oznacza spadek rzędu 3 proc. względem maja. Odczyt okazał się równocześnie najniższy od dwóch lat.

Jak podkreślają ekonomiści Lloyds Banking Group, spadek wskazuje na utratę dynamiki na rynku mieszkaniowym, który w trakcie pandemii przeżywał prawdziwy boom. Szacują, że w tym roku ceny domów na Wyspach Brytyjskich wzrosną już o zaledwie 1,8 proc., zaś w roku 2023 odnotują spadek rzędu 1,4 proc.

Jak informuje Bloomberg powołując się na raport Banku Anglii, efektywna stopa procentowa nowych kredytów hipotecznych wzrosła w czerwcu do 2,15 proc., najwyższego poziomu od końca 2016 r. Wzrost o 20 punktów bazowych od maja stanowił największy skok od co najmniej 2015 r., zaś wartość udzielonych kredytów hipotecznych spadła do 5,3 mld GBP, poniżej poprzedniej średniej sześciomiesięcznej.