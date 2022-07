Wlk. Brytania: sprzedaż detaliczna spadła mniej niż oczekiwano

Dane Narodowego Urzędu Statystycznego (ONS) pokazały, że w czerwcu 2022 r. sprzedaż detaliczna w brytyjskiej gospodarce, obejmująca sklepy i Internet, skurczyła się o zaledwie 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym. To wynik nieco lepszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała spadek rzędu 0,2 proc. Równocześnie odczyt zdecydowanie na plus zaprezentował się względem maja, kiedy to po skorygowaniu w dół sprzedaż zmniejszyła się o 0,8 proc.

Liczona w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. sprzedaż nie wygląda już tak optymistycznie. Zapikowała bowiem o 5,8 proc. przy prognozie na poziomie -5,3 proc. dynamizując zniżkę z 4,7-proc. w maju.

Jak podaje agencja Bloomberg powołując się na ONS, czerwiec przyniósł 3,1 proc. wzrost sprzedaży żywności co wiązane jest z jubileuszowym świętem bankowym, łagodząc wpływ 4,3 proc. spadku sprzedaży paliw, spowodowanego obniżkami jego cen. Zmniejszyły się również zakupy odzieży i artykułów gospodarstwa domowego. Sprzedaż z wyłączeniem paliw samochodowych wzrosła w ciągu miesiąca o 0,4 proc.

Szacunki ONS podkreślają, że udział wydatków detalicznych w Internecie spadł do najniższego poziomu od początku pandemii w marcu 2020 r. Odsetek ten wynosi obecnie 25,3 proc. w porównaniu ze szczytem z lutego 2021 r. na poziomie 37,4 proc. To jednak wciąż powyżej poziomu 19,7 proc. z lutego 2020 r. sprzed wybuchu pandemii.