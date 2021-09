Włochy: szczepionka przeciwko COVID-19 obowiązkowa dla wszystkich pracowników

Włoski rząd zatwierdził w czwartek jedną z najsurowszych na świecie restrykcji związanych z pandemią. Wszyscy pracownicy będą musieli przedstawić pracodawcom zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, negatywnym wyniku testu lub niedawnym przejściu choroby. Jeśli zatrudnieni nie zastosują się do nowych regulacji, zostaną wysłani na bezpłatne urlopy, pisze Reuters.

Uchwalone w czwartek przepisy mają wejść w życie 15 października. Każdy pracownik, który nie przedstawi wymaganych dokumentów, zostanie zawieszony bez prawa do wynagrodzenia. Za nieprzestrzeganie nowych regulacji przewidziano mandaty karne w wysokości od 600 do 1500 euro. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Paszport szczepionkowy obowiązuje we Włoszech od sierpnia i jest niezbędny, aby pójść m.in. do barów i restauracji. Od września niezaszczepieni pasażerowie nie mogą także podróżować kolejami dużych prędkości, samolotami, statkami, promami i dalekobieżnymi autobusami.

Włochy są pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zdecydował się na wprowadzenie tak restrykcyjnych regulacji. W ostatnich tygodniach w kraju miały miejsce sporadyczne protesty przeciwko rosnącej presji na szczepienia, ale większość partii politycznych i główna federacja pracodawców poparły ten krok, mając nadzieję, że zapobiegnie to kolejnym lockdownom.

Od początku pandemii we Włoszech na COVID-19 zmarło ponad 130 tys. osób. To drugi najbardziej tragiczny bilans wśród europejskich krajów - pierwsze miejsce pod względem liczby zgonów zajmuje Wielka Brytania. Do tej pory pełną dawkę szczepionki otrzymało 68 proc. populacji.