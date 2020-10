Włosi zainwestują 36,5 mln EUR w park wiatrowy w Polsce

Spółka zależna włoskiego koncernu energetycznego ERG SpA przejęła spółkę EW Piotrków Kujawski mającą budować park wiatrowy o mocy 24,5 MW, donosi Renewables Now.

ERG Poland Holding kupiło 100 proc. udziałów w EW Piotrków Kujawski od Vortex Energy. Szacuje, że łączna wartość inwestycji w przejęcie i budowę parku wiatrowego wyniesie 36,5 mln EUR (167 mln zł). Prace budowlane mają ruszyć w listopadzie i powinny być zakończone do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Dzięki przejęciu potencjał produkcyjny ERG w Polsce wzrośnie do 142 MW, pisze Renewables Now.