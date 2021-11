Włoska wizja luksusu – marmur, mosiądz i ogień na 51. piętrze ZŁOTEJ 44

Wyobrażenie luksusowej nieruchomości opiera się na jej wnętrzu, gdzie już na pierwszy rzut oka można dojrzeć najwyższej jakości materiały, takie jak drewno, kamień, metal, marmury czy szczotkowany mosiądz. Połączenie struktur, faktur, barw i odcieni w umiejętny sposób oddaje ducha wnętrza i charakter jego mieszkańców. Światowej jakości meble to w luksusowych apartamentach często klasyki, których ponadczasowe formy idealnie współtworzą zachwycającą przestrzeń. Idealnym dopełnieniem jest widok z okna, które zajmując niemal całą ścianę od podłogi aż po sufit, ukazują bezkres nieba oraz zmieniający się obraz miasta. ZŁOTA 44, choć oferuje już ostatnie apartamenty, wciąż pozostaje ikoną luksusu w Polsce, czego przykładem jest wizualizacja autorstwa włoskiego architekta Andrei D’Anca.

Projekt około dwustumetrowego apartamentu na 51. piętrze w Złotej 44 zachwyca zwłaszcza w detalach. W 60 mkw sypialni master suite centralnym punktem jest łóżko Rugiano Gemma, którego szczyt składa się z dwóch ścianek działowych pokrytych marmurem Marquina. Nowoczesne lustro Giorgetti Rift w swoim odbiciu ukazuje panoramę miasta za sprawą okien usytuowanych naprzeciwko. Wysokie piętro oferuje widok po sam horyzont. Drewniane meble dodają wnętrzu ciepła. Zawierają minibar, małą przestrzeń do przechowywania wina i ekspres do kawy. Szafka barowa, której spód jest podświetlany, jest ukryta za przesuwnymi drzwiami lustrzanymi. Przy wyłączonym podświetleniu stają się one lustrem z odcieniem brązu. Szklane drzwi prowadzą do głównej łazienki i garderoby. Pomiędzy pomieszczeniami znajduje się jacuzzi Sharp Extra usytuowane w niszy za łóżkiem. Jednym przyciskiem można tu rozsunąć zasłony i podziwiać panoramę miasta. Chwilę relaksu ułatwi zainstalowany telewizor. Pomieszczenie wykończono marmurem Calacatta.

Na uwagę zasługuje przestronny salon, w którym każdy najmniejszy element współtworzy obraz całości: elegancki, szlachetny i ponadczasowy. Uwagę przykuwa tu długi kominek, którego kształt i struktura nadają wnętrzu niemal feerycznego charakteru. Żywy ogień koresponduje z mosiężną ścianą. Regały boczne są wykonane na zamówienie przez firmę Rugiano wraz ze słynnym regałem Asia. Nad kominkiem góruje duży telewizor okalany marmurem Calacatta z układem typu bookmatch. Część dzienna wyraźnie zaznaczona jest za sprawą sof i foteli. Kompozycja pochodzi z firmy Giorgetti – Skyline i Arabella. Kącik książkowy to miejsce idealne, by zanurzyć się w powieści na zabytkowym szezlongu Cassina, zaprojektowanym przez Le Corbusiera.

Kuchnia i jadalnia oddzielone są od salonu ladą barową z marmuru Marquina. Do jadalni wybrano stół Bolero Ravel z blatem z marmuru Calacatta oraz krzesła Fitzgerald ze skóry i mosiądzu firmy Poltrona Frau. Kompozycję dopełniają dwa żyrandole Kendama firmy Giorgetti.

„Dzięki wyraźnie wydzielonym strefom apartament oferuje zarówno wygodną przestrzeń, która sprzyja chwilom relaksu, jak i miejsca idealne na rodzinne wieczory, czy spotkania w gronie przyjaciół. Wykorzystałem tu wszystkie walory, jakie oferuje plan apartamentu – doświetlone wnętrza, przestronne pokoje czy wygodne przejścia pomiędzy nimi. Tak dogodna aranżacja pozwala odnaleźć dystans, komfort i swój bezpieczny azyl” – mówi architekt wnętrz Andrea D’Anca.

Więcej o ZŁOTA 44 Inwestorami apartamentowca ZŁOTA 44 są fundusz inwestycyjny zarządzany przez AMSTAR, który nabywa, realizuje i zarządza nieruchomościami na wybranych rynkach w Europie, USA oraz innych krajach na całym świecie, oraz BBI Development SA – spółka deweloperska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na http://www.zlota44.com