Woda, wodór i węgiel na rzecz zrównoważonego rozwoju

Woda, wodór i węgiel odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 3W to długofalowy projekt BGK, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową do nawiązania i pogłębiania prorozwojowej współpracy.

Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna to wyzwania, przed którymi stoi cały świat. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainicjował dyskusję o wykorzystaniu zasobów wody, wodoru i węgla w gospodarce, by rozwijać ją z myślą o podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności.

Beata Daszyńska–Muzyczka prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Stworzyliśmy koncepcję 3W, by inicjować dyskusję o wykorzystaniu potencjału wody, wodoru i węgla w gospodarce. Chcemy, by na odkryciu nowych możliwości tych zasobów Polska budowała przewagę konkurencyjną w nadchodzących dekadach.

– Celem projektu 3W jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwijaniu nowoczesnych technologii, które następnie będzie można zastosować na szeroką skalę w przemyśle, energetyce, medycynie i innych dziedzinach – stwierdziła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, rozpoczynając debatę Pulsu Biznesu „3W – szansa na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki”.

Dobro limitowane

Woda, wodór i węgiel stanowią 93 proc. ludzkiego ciała. Woda odgrywa nadzwyczajną rolę w życiu i rozwoju cywilizacji.

– Woda jest niezbędna m.in. we wszystkich procesach przemysłowych i w utrzymaniu energetyki dzięki funkcji chłodniczej, jest też naturalnym magazynem energii. W działaniach NFOŚiGW woda jest dobrem chronionym. Pracujemy więc nad zastąpieniem jej w procesach chłodzenia. Wracamy też do projektu budowy elektrowni szczytowo-pompowych – mówił Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

Maciej Chorowski prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W działaniach NFOŚiGW woda jest dobrem chronionym, bo ma kluczowe znaczenie we wszystkich wymiarach życia i działalności człowieka. Woda może i powinna odgrywać o wiele ważniejszą rolę w gospodarce.

W ostatnich latach Polska coraz dotkliwiej doświadcza niedoboru wody.

– Polityka wodna powinna nie tylko zapobiegać powodziom, ale też dążyć do tworzenia mechanizmów gromadzenia wody. Wśród krajów europejskich Polska ma stosunkowo mało wody płynącej, którą można zastosować w podtrzymywaniu życia. Musimy w sposób długofalowy budować zbiorniki małej retencji, które pomogą nam radzić sobie z niedoborem wody – postulował prof. Krzysztof Meissner, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

97 proc. wody na Ziemi znajduje się w morzach i oceanach. Tylko 1 proc. to woda pitna, która musi wystarczyć dla powiększającej się populacji.

– Oczywiście sumę opadów w Polsce mamy większą, a dostęp do wody lepszy niż na pustyni, ale wraz z rozwojem kraju doświadczamy jej niedoborów. Dlatego potrzebujemy inwestycji w budowę zbiorników retencyjnych, melioracji, kanalizacji, wodociągów. Bez nich dostęp do wody może wkrótce stać się problemem. W większości samorządów rozbudowa wodociągów i kanalizacji należy do priorytetów. Powoli do tej rangi urasta też tworzenie zbiorników retencyjnych – mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka.

prof. Krzysztof Meissner fizyk, Uniwersytet Warszawski Węgiel może się stać podstawą do tworzenia materiałów o niemal doskonałych parametrach mechanicznych, termicznych, plastycznych, które zdecydowanie dystansują plastik i są bardziej ekologiczne.

– Przez projekt 3W chcemy zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat tego, że decyzje, które podejmujemy każdego dnia, mają wpływ nie tylko na nasze środowisko, ale też na kondycję polskich firm i gospodarki – dodała.

Do celu etapami

Polska ma stosunkowo duże kompetencje w produkcji i transporcie wodoru, co jest dobrym punktem wyjścia. Jest też wola, by uczynić wodór sposobem na zmagazynowanie i zagospodarowywanie energii, a potem przekształcać go w energię napędzającą pojazdy czy do uzyskiwania ciepła.

– Cele polityki wodorowej zostały zdefiniowane, ale ich osiągnięcie wymaga dostępu do elektrolizerów, silników wodorowych i ogniw paliwowych. Trzeba więc dokonywać konwersji na technologię wodorową najpierw w małej skali, budować kompetencje lokalnie i stopniowo zwiększać skalę ich wykorzystania. Dopiero po uzyskaniu w praktyce niezawodności nowych rozwiązań można zwiększać skalę ich zastosowania. Do pełnej konwersji będziemy dochodzić przez 10-20 lat –tłumaczył Maciej Chorowski.

– Obecnie zmagamy się z przekładaniem obiecujących postulatów na pierwsze próby zastosowań. Warto być na tyle odważnym, by stopniowo wprowadzać wodór do gospodarki, ale jednocześnie na tyle rozsądnym, by nie narażać gospodarki na utratę sterowalności – podkreślił Chorowski

Polskie firmy, zarówno te mniejsze, jak i krajowe giganty coraz śmielej interesują się wodorem. Wiosną 2020 r. PGNiG zdefiniował własny program wodorowy, który następnie był uszczegółowiany i uściślany.

Arkadiusz Sekściński wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju PGNiG ma doświadczenie w magazynowaniu gazu ziemnego w kawernach solnych. Chcemy te unikalne w skali Europy aktywa wykorzystać w projektach wodorowych. Zamierzenia te wpisują się w rządową strategię wodorową przyjętą w listopadzie 2021 r.

– Jako dostawca gazu ziemnego mamy świadomość, że jest on paliwem przejściowym, a coraz większe znaczenie będą miały, odnawialne źródła energii, w tym tzw. gazy zdekarbonizowane. Chcemy więc budować kompetencje niezbędne do produkowania i magazynowania zielonego wodoru. Istnieje też możliwość wytwarzania wodoru niebieskiego, ale warunkowana jest koniecznością wychwytywania powstającego w tym procesie CO2 – tak aby faktycznie można było go nazwać niebieskim, czy też niskoemisyjnym. W naszym oddziale w Odolanowie powstaje instalacja do produkcji zielonego wodoru z energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne. Dzięki niej chcemy przetestować proces od produkcji zielonego wodoru w elektrolizie do zatłaczania go do dedykowanej sieci dystrybucyjnej. Podejmiemy próby mieszania wodoru z gazem ziemnym i wtłaczania go do testowej sieci gazowej, a także magazynowania wodoru oraz transportowania go z wykorzystaniem cystern. PGNiG będzie też rozwijać wielkoskalowe magazynowanie sprężonego, wodoru na Pomorzu, który może pochodzić z morskich farm wiatrowych – mówił Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Elektroliza wody w temperaturze pokojowej jest nieopłacalna, bo zakłada zbyt duże zużycie energii. Natomiast przy dostępie do ciepła o temperaturze 1 tys. st. C bilans elektrolizy staje się atrakcyjny, bo zużywa relatywnie mało energii.

– W okresie transformacji energetycznej najpewniejszym zamiennikiem elektrowni węglowych są instalacje atomowe, wysokotemperaturowe, które dostarczają nie tylko energię, ale też ciepło potrzebne do realizowania elektrolizy wody. Wodór produkowany w połączeniu z wytwarzaniem energii atomowej jest zdekarbonizowany. Taki sposób jego wytwarzania jest perspektywicznie najbardziej opłacalny. Dopóki instalacje jądrowe nie zaczną działać na szeroką skalę, wodór można uzyskiwać z gazu, ale w tym procesie warto się nastawić nie tylko na poboczne wychwytywanie CO2, lecz na uzyskiwanie wodoru i węgla. Przy dostępie do taniego wodoru 1/3 wydobywanego w Polsce węgla wystarczyłaby do uzyskania gazu na zaspokojenie potrzeb krajowych i uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców – analizował prof. Krzysztof Meissner.

Wodór magazynem energii

Produkcja zielonego wodoru związana jest z użyciem nadwyżek energii z OZE.

– Wodór może być wykorzystywany jako magazyn energii, która wspiera bilansowanie krajowego systemu energetycznego. W rozwoju gospodarki wodorowej potrzebna jest specjalizacja, dlatego PGNiG zamierza koncentrować się głównie na wielkoskalowym magazynowaniu wodoru. Krajowe podmioty inwestujące w technologie wodorowe powinny dążyć do maksymalnego efektu synergii. Inicjatywa BGK dobrze się w tę ideę wpisuje. We współpracy z instytutami badawczymi chcemy rozwijać technologie wodorowe. To dziedzina bardzo atrakcyjna pod względem biznesowym i pojemna, dająca duże spektrum możliwości na tworzącym się dopiero rynku – mówił Arkadiusz Sekściński.

– Grupa Kapitałowa PGNiG dysponuje też siecią dystrybucji gazu o długości około 190 tys. km. Można ją wykorzystywać także do dostarczania gazu ziemnego zmieszanego z wodorem, by tę mieszankę przesyłać następnie na potrzeby różnych odbiorców przemysłowych – dodał.

Węgiel zamiast plastiku

Projekt 3W nie traktuje węgla jako kopaliny, która zatruwa nasze powietrze. W inicjatywie chodzi o nowoczesne technologie węglowe, które mogą zrewolucjonizować nasze życie.

– Węgiel jest zbyt cenny, by go spalać – to pierwiastek zdolny do tworzenia niewyobrażalnie wielu wiązań. W dziedzinie syntezy chemicznej węgiel jest nie do zastąpienia, czego dowodem są grafen i nanorurki, nie wspominając o diamencie. Wykorzystanie węgla do innych celów niż palenie to otwarcie nieznanych dotychczas możliwości – zauważył prof. Meissner.

– Włókna węglowe, nanorurki to podstawa kompozytów, które cechują się wytrzymałością większą niż stal i są coraz szerzej wykorzystywane, np. w przemyśle motoryzacyjnym, w obudowach komputerów. Grafen jako jednowymiarowa płaszczyzna również ma ogromną wytrzymałość. Kompozyty i grafen, na razie bardzo drogie, będą stopniowo wypierać plastik, bo są substancjami ekologicznymi, nie stwarzają zagrożeń dla środowiska. To ambitny cel – uczynić węgiel nowym plastikiem. Zastępowanie plastiku, który jest dla środowiska bardzo groźną substancją, różnymi substancjami węglowymi to otwarcie obiecujących perspektyw, np. rower zbudowany z czystego węgla można podnieść jednym palcem. Produkcja substancji z czystego węgla tworzy nowe szanse dla przemysłu – przewidywał prof. Meissner.

Współpraca popłaca

Możliwości wykorzystania węgla inaczej niż dotąd są już stosowane na świecie, ale jak je realizować w Polsce?

– Istnieje potrzeba skoordynowania środowisk naukowych i biznesowych z administracją publiczną. Biznes chce wiedzieć, jakie są pomysły i rozwiązania oraz co konkretnie wynika stąd, że rośnie liczba patentów dotyczących węgla. BGK otrzymuje pytania o dostępne rozwiązania, które mogą uskrzydlić biznes. Zdecydowaliśmy się na budowę platformy do wymiany myśli, nawiązywania współpracy i wspierania się. Jest nią inicjatywa 3W, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem przez wszystkie zainteresowane strony, w tym przez ministerstwa, które znajdują w niej impulsy do podjęcia nowych inicjatyw legislacyjnych. W takiej kooperacji tkwi duży potencjał napędzania i wspierania rozwoju polskiej gospodarki – stwierdziła Beata Daszyńska-Muzyczka.

– PGNiG już nawiązał współpracę z naukowcami, uczelniami, inżynierami z instytutów badawczych. Współpraca z zewnętrznymi ekspertami utwierdza nas w przekonaniu, że patenty i innowacje są na zewnątrz. W naszym interesie leży, by do nich dotrzeć i umożliwić ich realizację. Dobrze układa nam się współpraca z administracją i już owocuje podjęciem działań na rzecz tworzenia gospodarki wodorowej. Chcemy też uczestniczyć w pracach, zmierzających do przygotowania regulacji wspierających jej rozwój – mówił Arkadiusz Sekściński.

– Współpraca w trójkącie nauka – biznes – administracja jest dla uczelni i środowiska naukowego bardzo ważna, bo może ukierunkować pracę naukowców na praktykę. Powinna wyrażać się z jednej strony w pracy nad wytyczaniem długofalowych perspektyw rozwojowych, a z drugiej – na aplikowaniu zapotrzebowania na wypracowanie konkretnych rozwiązań. W takiej kooperacji tkwią ogromne możliwości dla wszystkich zaangażowanych w nią stron – podkreślił prof. Meissner.

– Przez projekt 3W (woda-wodór-węgiel) BGK chce przekazywać światom nauki i biznesu impulsy do nawiązywania współpracy, a następnie wspólnego rozwijania nowoczesnych technologii, na zastosowanie których czeka cała gospodarka – przemysł, energetyka, medycyna i inne branże – podsumowała debatę Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.